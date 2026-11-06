Święto 6 listopada 2026 — Dzień Wyzwolenia Kijowa: jak stolica przetrwała 778 dni okupacji

Co roku 6 listopada na Ukrainie upamiętnia się wyzwolenie Kijowa spod okupacji nazistowskiej. Właśnie tego dnia w 1943 roku wojska radzieckie wkroczyły do stolicy po długich i krwawych walkach, kładąc kres okupacji, która trwała 778 dni.

Dzień wyzwolenia Kijowa od nazistowskich najeźdźców przypada co roku 6 listopada. W 2026 roku data ta przypada w piątek, a od wydarzeń z 1943 roku minie 83 lata. Jest to pamiętna data związana z jednym z najważniejszych wydarzeń II wojny światowej na terytorium Ukrainy. Jej głównym celem jest upamiętnienie osób, które przeżyły okupację, oraz oddanie hołdu tym, którzy zginęli podczas działań wojennych i w wyniku nazistowskich zbrodni.

Data 6 listopada została wpisana na listę ogólnomiejskich dat pamiątkowych Kijowa. Obchodzona jest nie jako zwykłe miejskie święto z rozrywkami, ale przede wszystkim jako dzień pamięci historycznej. W tym czasie wspomina się wydarzenia z 1943 roku, opowiada się o losach mieszkańców Kijowa w czasie okupacji i przypomina, jakim kosztem miasto powróciło pod kontrolę wojsk radzieckich. Warto również pamiętać, że ówczesne wyzwolenie nie oznaczało zakończenia wojny: działania wojenne na ziemiach ukraińskich trwały jeszcze długo.

Jak Kijów znalazł się pod okupacją

Wojska nazistowskie wkroczyły do Kijowa we wrześniu 1941 roku. Wcześniej miasto doświadczyło zaciętych walk i obrony, która trwała kilka tygodni. 19 września wojska niemieckie przejęły kontrolę nad stolicą. Od tego momentu dla jej mieszkańców rozpoczął się jeden z najstraszniejszych okresów w historii miasta. Okupacja trwała 778 dni – do 6 listopada 1943 roku. W tym czasie Kijów doznał ogromnych zniszczeń, a jego mieszkańcy zmagali się z terrorem, głodem, pracą przymusową, aresztowaniami i rozstrzeliwaniami. Władze nazistowskie prześladowały Żydów, Romów, jeńców wojennych, członków ruchu oporu oraz inne osoby, które uznawały za wrogów reżimu. Jednym z najstraszniejszych symboli terroru okupacyjnego stał się Babin Jar, gdzie we wrześniu 1941 roku naziści rozstrzelali dziesiątki tysięcy Żydów, a później zabijali tam przedstawicieli innych grup społecznych.

Reżim okupacyjny próbował kontrolować wszystkie sfery życia. Ludzie cierpieli z powodu braku żywności, leków i paliwa, nie mieli pewności co do własnego bezpieczeństwa. Część mieszkańców wywożono na przymusowe roboty do Niemiec. Inni próbowali przetrwać w mieście, pomagali bliskim, ukrywali ludzi lub angażowali się w podziemny ruch oporu.

Do momentu powrotu wojsk radzieckich Kijów był poważnie zniszczony i znacznie wyludniony. Według miejskich materiałów historycznych w mieście pozostało około 100 tysięcy mieszkańców — znacznie mniej niż przed wojną. Dlatego 6 listopada stał się dla kijowian nie tylko datą zmiany kontroli wojskowej, ale także zakończeniem długiego okresu okupacyjnej przemocy.

Jak przebiegała bitwa o Kijów

Wyzwolenie stolicy było częścią zakrojonej na szeroką skalę bitwy o Dniepr — jednej z największych operacji wojskowych II wojny światowej. Jesienią 1943 roku wojska radzieckie prowadziły ofensywę na zachód, próbując wyprzeć siły niemieckie z lewobrzeżnej Ukrainy i przedostać się na prawy brzeg Dniepru. Rzeka stanowiła poważną przeszkodę: jej szerokość, silny nurt oraz umocnione pozycje wojsk niemieckich utrudniały przeprawę.

Początkowo dowództwo radzieckie planowało zadać główny cios z przyczółka bukryńskiego — obszaru na prawym brzegu Dniepru na południe od Kijowa. Jednak ofensywa w tym rejonie natrafiła na potężną obronę. Walki były niezwykle ciężkie, a próby przełamania niemieckich pozycji nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W końcu dowództwo postanowiło przenieść główne siły na przyczółek Łutyski, położony na północ od stolicy.

To właśnie stamtąd pod koniec października – na początku listopada 1943 roku rozpoczęła się decydująca ofensywa na Kijów. Brały w niej udział oddziały 1. Frontu Ukraińskiego pod dowództwem generała Mikołaja Watutina. Do operacji dołączyła również Pierwsza Oddzielna Brygada Czechosłowacka pod dowództwem Ludwika Svobody. Oddziały radzieckie próbowały przełamać obronę wroga i szybko przedrzeć się do miasta.

Szturm na Kijów rozpoczął się 3 listopada. Walki toczyły się na przedpolach stolicy oraz bezpośrednio w jej granicach. W nocy z 5 na 6 listopada radzieckie oddziały pancerne przedarły się do miasta szosą brzesko-litewską, znaną obecnie jako prospekt bereściowski. Do rana 6 listopada opór wojsk niemieckich w Kijowie został złamany. Właśnie tę datę uznaje się za dzień wyzwolenia stolicy.

Dlaczego wyzwolenie Kijowa miało tak wielkie znaczenie

Kijów miał ogromne znaczenie wojskowe, polityczne i symboliczne. Była to stolica Ukrainy, ważny ośrodek transportowy i przemysłowy, a także miasto położone na strategicznym odcinku niemieckiego frontu. Odzyskanie nad nim kontroli stanowiło poważny cios dla pozycji nazistowskich Niemiec na froncie wschodnim. Ponadto wojska radzieckie zyskały możliwość kontynuowania natarcia na prawobrzeżną Ukrainę.

Dla mieszkańców miasta najważniejsze było zakończenie okupacji. Ludzie, którzy przetrwali dwa lata terroru, mieli możliwość wyjścia z kryjówek, poszukiwania bliskich i stopniowego powrotu do normalnego życia. Jednocześnie miasto wymagało odbudowy: zniszczone zostały budynki, zakłady przemysłowe, drogi i infrastruktura komunikacyjna. Część infrastruktury została zniszczona lub unieruchomiona podczas odwrotu wojsk niemieckich.

Jednak wyzwolenie nie oznaczało końca strat ludzkich. Walki o Dniepr i Kijów kosztowały życie wielu żołnierzy. Dokładne liczby ofiar pozostają przedmiotem badań historycznych, ponieważ szacunki różnych źródeł znacznie się różnią. Wiadomo, że dowództwo radzieckie dążyło do zdobycia Kijowa przed 7 listopada – rocznicą rewolucji październikowej. Ten polityczny termin wpłynął na planowanie operacji i tempo natarcia, a pośpiech oraz niewystarczające przygotowanie przepraw przez Dniepr doprowadziły do ogromnych ofiar. Dlatego dzisiaj, upamiętniając tę datę, należy mówić nie tylko o wyniku militarnym, ale także o cenie, jaką zapłacili żołnierze i ludność cywilna. Historia wyzwolenia Kijowa to jednocześnie historia męstwa, strat, zbrodni okupacyjnych i trudnych decyzji dowództwa wojskowego.

Ciekawe fakty dotyczące wyzwolenia Kijowa

Wydarzenia z listopada 1943 roku zawierają wiele szczegółów, które pomagają lepiej zrozumieć, jak dokładnie przebiegała operacja i co przeżyło miasto.

Okupacja trwała 778 dni. Wojska niemieckie wkroczyły do Kijowa 19 września 1941 roku, a oddziały radzieckie odzyskały kontrolę nad miastem 6 listopada 1943 roku. Dla kilku pokoleń kijowian były to długie miesiące strachu, braku najpotrzebniejszych rzeczy i ciągłego zagrożenia.

Decydujące znaczenie miało natarcie z północy. Początkowo dowództwo liczyło na sukces z przyczółka bukryńskiego, ale ostatecznie główny atak przeniesiono na przyczółek lutyski. To właśnie ten kierunek pomógł przełamać niemiecką obronę i zbliżyć się do stolicy.

Operację starano się zakończyć przed 7 listopada. Data ta była rocznicą rewolucji październikowej, którą w ZSRR obchodzono jako jedno z głównych świąt państwowych. Dążenie do dotrzymania tej symbolicznej daty stało się jednym z czynników, które wpłynęły na tempo natarcia.

W wyzwoleniu brały udział nie tylko oddziały radzieckie. Do operacji dołączyła Pierwsza Oddzielna Brygada Czechosłowacka pod dowództwem Ludwika Svobody. Jej udział stał się częścią wspólnej walki przeciwko wojskom nazistowskim.

Kijów powitał wyzwolicieli niemal opustoszały. Z powodu okupacji, deportacji, ofiar śmiertelnych i ewakuacji ludności w mieście pozostała jedynie część przedwojennych mieszkańców. Miejskie materiały historyczne podają liczbę około 100 tysięcy osób w momencie wyzwolenia.

Po walkach miasto trzeba było odbudować. Zniszczeniom uległy budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe, infrastruktura transportowa i komunalna. Powrót do pokojowego życia wymagał znacznych wysiłków mieszkańców oraz przywrócenia funkcjonowania służb miejskich.

Jak obchodzi się Dzień Wyzwolenia Kijowa

6 listopada w Kijowie tradycyjnie upamiętnia się osoby poległe podczas okupacji i walk o miasto. W poprzednich latach przed tą pamiętną datą organizowano uroczystości składania kwiatów pod pomnikami, spotkania z weteranami, wystawy tematyczne oraz wydarzenia historyczne. Muzea i instytucje edukacyjne organizowały wykłady, wycieczki i publikacje poświęcone wydarzeniom z lat 1941–1943. Takie działania pomagają nie tylko zachować pamięć, ale także wyjaśnić młodszym pokoleniom, jak wyglądała okupacja i jak przebiegało wyzwolenie stolicy.

Szczególne miejsce zajmuje upamiętnienie cywilnych ofiar reżimu nazistowskiego. Chodzi o ludzi, którzy zginęli w wyniku rozstrzeliwań, pracy przymusowej, głodu, represji i działań wojennych. Ważne jest również, by pamiętać o żołnierzach, którzy zginęli podczas przekraczania Dniepru i natarcia na miasto. Jest to dzień poświęcony nie tylko operacji wojskowej, ale także losom tysięcy ludzi, których życie zmieniła wojna.

Dzisiaj tę pamiętną datę obchodzi się z uwzględnieniem współczesnego kontekstu i bez radzieckiej retoryki propagandowej. W centrum uwagi znajduje się pamięć o ofiarach nazizmu, fakty historyczne oraz rola Ukrainy i Ukraińców w walce z okupacją. Jednocześnie ważne jest, aby nie mylić wyzwolenia Kijowa w 1943 roku z zakończeniem II wojny światowej: po tym wydarzeniu działania wojenne trwały nadal, a Ukraina jeszcze długo pozostawała areną wojny.

Każdy, kto pragnie włączyć się w upamiętnienie, może to zrobić w prosty sposób — odwiedzając muzeum lub miejsce pamięci, zapoznając się ze świadectwami naocznych świadków, przeglądając archiwalne zdjęcia lub opowiadając dzieciom o historii miasta. W końcu pamięć o przeszłości nie ogranicza się wyłącznie do oficjalnych uroczystości. Żyje ona w rodzinnych opowieściach, dokumentach, książkach i rozmowach o ludziach, którzy przeżyli okupację i walczyli o przywrócenie wolności.

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