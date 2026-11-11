Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz ze swoją ekipą rozpoczął wizytę w Irlandii. W Dublinie weźmie udział w IX szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Na dziś i jutro zaplanowano spotkania dwustronne i wielostronne z około 20 przywódcami.

Ponadto Zełenski weźmie udział w inauguracyjnej sesji plenarnej szczytu oraz przeprowadzi rozmowy z delegacją amerykańską w składzie: Steve'a Witkofa i Jareda Kushnera.

Źródło: Wołodymyr Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z królem, księciem koronnym i premier Danii spotkał się z przedstawicielami około 70 duńskich przedsiębiorstw. Podczas spotkania strony omówiły rozszerzenie współpracy w dziedzinie obronności i gospodarki, w szczególności wspólną produkcję morskich dronów, sprzętu radarowego oraz komponentów do przyszłego systemu Freyja.

11 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do posłów duńskiego parlamentu, Folketingu. Był pierwszym głową państwa zagranicznego, który przemawiał z trybuny głównej sali duńskiego parlamentu.

Zełenski zażartował, że jedyną rzeczą, której można dziś żałować, jest brak wspólnej granicy między Ukrainą a Danią. Jak powiedział, w Danii są „znacznie lepsi sąsiedzi”.

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