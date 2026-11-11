Eurobank sfinansuje budowę mieszkań socjalnych dla ponad 1500 rodzin na Ukrainie

Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczące pozyskania kredytu inwestycyjnego i dotacji o łącznej wartości 100 milionów euro na realizację projektów budownictwa socjalnego. Finansowanie składa się w równych częściach ze środków kredytowych i bezzwrotnych dotacji, które zostaną przeznaczone na budowę budynków wielorodzinnych w celu zapewnienia mieszkań ponad 1500 rodzinom na etapie pilotażowym.

„Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Komisją Europejską zapewnia nam zarówno środki finansowe, jak i możliwość wdrożenia europejskich zasad: przejrzystości zarządzania, efektywności energetycznej, inkluzywności i integracji społecznej” – zaznaczył minister ds. społeczności, terytoriów i osób wewnętrznie przesiedlonych Ukrainy Witalij Bezgin.

Źródło: biuro prasowe Ministerstwa ds. Społeczności, Terytoriów i Osób Przesiedlonych Ukrainy.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pomoże Ukrainie stworzyć pięć nowych fabryk-kuchni do przygotowywania posiłków szkolnych. Bank sfinansuje projekty obejmujące zarówno budowę obiektów, jak i zakup oraz instalację niezbędnego sprzętu. Nowe fabryki-kuchnie planuje się utworzyć w Wiśniowym w obwodzie kijowskim, Lebedynie w obwodzie sumskim, Winnicy, Zaporożu oraz w Szeptyckim w obwodzie lwowskim.

Środki finansowe przy wsparciu Unii Europejskiej zostaną przeznaczone na rozwój placówek kształcenia zawodowego w Kijowie, Dnieprze oraz w obwodzie wołyńskim. Odpowiednie umowy podpisali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Finansów, administracji obwodowych oraz placówek edukacyjnych.

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