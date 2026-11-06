Свято 6 листопада 2026 — День визволення Києва: як столиця пережила 778 днів окупації

Щороку 6 листопада в Україні вшановують пам’ять про визволення Києва від нацистської окупації. Саме цього дня 1943 року радянські війська увійшли до столиці після тривалих і кровопролитних боїв, поклавши край окупації, яка тривала 778 днів.

День визволення Києва від нацистських загарбників щороку припадає на 6 листопада. У 2026 році ця дата припадає на п’ятницю, а від подій 1943-го минає 83 роки. Це пам’ятна дата, пов’язана з однією з найважливіших подій Другої світової війни на території України. Її головний зміст — згадати людей, які пережили окупацію, та вшанувати тих, хто загинув під час бойових дій і внаслідок нацистських злочинів.

Дату 6 листопада внесено до переліку загальноміських пам’ятних дат Києва. Її відзначають не як звичайне міське свято з розвагами, а передусім як день історичної пам’яті. У цей час згадують події 1943 року, говорять про долі киян під час окупації та нагадують, якою ціною місто повернулося під контроль радянських військ. Важливо також пам’ятати, що тодішнє визволення не означало завершення війни: бойові дії на українських землях тривали ще довго.

Як Київ опинився під окупацією

Нацистські війська зайшли до Києва у вересні 1941 року. Перед цим місто пережило масштабні бої та оборону, яка тривала кілька тижнів. 19 вересня німецькі війська встановили контроль над столицею. Відтоді для її мешканців почався один із найстрашніших періодів в історії міста. Окупація тривала 778 днів — до 6 листопада 1943 року. За цей час Київ зазнав масштабних руйнувань, а його мешканці зіткнулися з терором, голодом, примусовою працею, арештами та розстрілами. Нацистська влада переслідувала євреїв, ромів, військовополонених, підпільників та інших людей, яких вважала ворогами режиму. Одним із найстрашніших символів окупаційного терору став Бабин Яр, де у вересні 1941 року нацисти розстріляли десятки тисяч євреїв, а згодом убивали там представників інших груп населення.

Окупаційний режим намагався контролювати всі сфери життя. Люди потерпали від нестачі їжі, медикаментів і палива, не мали впевненості у власній безпеці. Частину мешканців вивозили на примусові роботи до Німеччини. Інші намагалися вижити в місті, допомагали близьким, переховували людей або долучалися до підпільного руху опору.

До моменту повернення радянських військ Київ був сильно зруйнований і значно спорожнів. За даними міських історичних матеріалів, у місті залишалося близько 100 тисяч мешканців — набагато менше, ніж до війни. Тому 6 листопада стало для киян не просто датою зміни військового контролю, а завершенням тривалого періоду окупаційного насильства.

Як відбувалася битва за Київ

Визволення столиці було частиною масштабної битви за Дніпро — однієї з найбільших військових операцій Другої світової війни. Восени 1943 року радянські війська наступали на захід, намагаючись витіснити німецькі сили з Лівобережної України та перейти на правий берег Дніпра. Річка стала серйозною перешкодою: її ширина, сильна течія та укріплені позиції німецьких військ ускладнювали переправу.

Спочатку радянське командування планувало завдати головного удару з Букринського плацдарму — ділянки на правому березі Дніпра на південь від Києва. Однак наступ там зіткнувся з потужною обороною. Бої були надзвичайно важкими, а спроби прорвати німецькі позиції не дали очікуваного результату. Згодом командування вирішило перенести основні зусилля на Лютізький плацдарм, розташований північніше від столиці.

Саме звідти наприкінці жовтня — на початку листопада 1943 року розгорнувся вирішальний наступ на Київ. У ньому брали участь війська 1-го Українського фронту під командуванням генерала Миколи Ватутіна. До операції також долучилася Перша окрема чехословацька бригада під командуванням Людвіка Свободи. Радянські частини намагалися прорвати оборону противника та швидко просунутися до міста.

Штурм Києва розпочався 3 листопада. Бої точилися на підступах до столиці та безпосередньо в її межах. У ніч із 5 на 6 листопада радянські танкові підрозділи прорвалися до міста Брест-Литовським шосе, яке нині відоме як Берестейський проспект. До ранку 6 листопада опір німецьких військ у Києві було зламано. Саме цю дату вважають днем визволення столиці.

Чому визволення Києва мало таке значення

Київ мав велике військове, політичне та символічне значення. Це була столиця України, важливий транспортний і промисловий центр, а також місто на стратегічному напрямку німецького фронту. Повернення контролю над ним стало серйозним ударом по позиціях нацистської Німеччини на східному фронті. Крім того, радянські війська отримали можливість продовжувати наступ на Правобережну Україну.

Для мешканців міста найважливішим було завершення окупації. Люди, які пережили два роки терору, отримали можливість вийти з укриттів, шукати рідних і поступово повертатися до звичного життя. Водночас місто потребувало відновлення: були пошкоджені будинки, підприємства, дороги та комунікації. Частина інфраструктури була знищена або виведена з ладу під час відступу німецьких військ.

Однак визволення не стало кінцем людських втрат. Бої за Дніпро та Київ коштували життя великій кількості військових. Точні цифри втрат залишаються предметом історичних досліджень, адже оцінки різних джерел суттєво відрізняються. Відомо, що радянське командування прагнуло взяти Київ до 7 листопада — річниці Жовтневої революції. Цей політичний дедлайн вплинув на планування операції та темп наступу, а поспіх і недостатня підготовка переправ через Дніпро призвели до великих жертв. Тому сьогодні, згадуючи цю дату, важливо говорити не лише про військовий результат, а й про ціну, яку заплатили солдати та цивільні. Історія визволення Києва — це водночас історія мужності, втрат, окупаційних злочинів і складних рішень військового командування.

Цікаві факти про визволення Києва

Події листопада 1943 року мають чимало деталей, які допомагають краще зрозуміти, як саме відбувалася операція та що пережило місто.

Окупація тривала 778 днів. Німецькі війська зайшли до Києва 19 вересня 1941 року, а радянські частини повернули контроль над містом 6 листопада 1943-го. Для кількох поколінь киян це були довгі місяці страху, нестачі найнеобхіднішого та постійної небезпеки.

Вирішальним став наступ із півночі. Спочатку командування розраховувало на успіх із Букринського плацдарму, але основний удар зрештою перенесли на Лютізький. Саме цей напрямок допоміг прорвати німецьку оборону та наблизитися до столиці.

Операцію поспішали завершити до 7 листопада. Ця дата була річницею Жовтневої революції, яку в СРСР відзначали як одне з головних державних свят. Прагнення встигнути до символічної дати стало одним із чинників, що вплинули на темп наступу.

У визволенні брали участь не лише радянські частини. До операції долучилася Перша окрема чехословацька бригада під командуванням Людвіка Свободи. Її участь стала частиною спільної боротьби проти нацистських військ.

Київ зустрів визволителів майже спорожнілим. Через окупацію, депортації, загибель людей та евакуацію населення в місті залишилася лише частина довоєнних мешканців. Міські історичні матеріали наводять оцінку приблизно у 100 тисяч людей на момент визволення.

Після боїв місто довелося відбудовувати. Руйнувань зазнали житлові будинки, промислові об’єкти, транспортна та комунальна інфраструктура. Повернення до мирного життя потребувало значних зусиль мешканців і відновлення міських служб.

Як вшановують День визволення Києва

6 листопада в Києві традиційно згадують загиблих під час окупації та боїв за місто. У попередні роки до пам’ятної дати проводили церемонії покладання квітів до меморіалів, зустрічі з ветеранами, тематичні виставки та історичні заходи. Музеї й освітні установи організовували лекції, екскурсії та публікації, присвячені подіям 1941–1943 років. Такі заходи допомагають не лише зберігати пам’ять, а й пояснювати молодшим поколінням, якою була окупація та як відбувалося визволення столиці.

Окреме місце посідає вшанування цивільних жертв нацистського режиму. Йдеться про людей, які загинули під час розстрілів, примусової праці, голоду, репресій і бойових дій. Важливо пам’ятати й про військових, які загинули під час форсування Дніпра та наступу на місто. Це день не лише про військову операцію, а й про долі тисяч людей, чиє життя змінила війна.

Сьогодні пам’ятну дату відзначають з урахуванням сучасного контексту та без радянської пропагандистської риторики. У центрі уваги — пам’ять про жертв нацизму, історичні факти та роль України й українців у боротьбі проти окупації. Водночас важливо не плутати визволення Києва у 1943 році із завершенням Другої світової війни: після цієї події бойові дії тривали, а Україна ще довго залишалася ареною війни.

Для кожного охочого долучитися до вшанування є простий спосіб — відвідати музей або меморіал, прочитати свідчення очевидців, переглянути архівні фотографії чи розповісти дітям про історію міста. Адже пам’ять про минуле зберігається не лише під час офіційних церемоній. Вона живе в родинних історіях, документах, книгах і розмовах про людей, які пережили окупацію та боролися за повернення свободи.

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