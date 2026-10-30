W piątek, 30 października, w wyniku działań wojennych i rosyjskich ostrzałów infrastruktury energetycznej część odbiorców w Kijowie oraz w czterech obwodach została tymczasowo pozbawiona dostaw energii elektrycznej.

Odłączenia prądu odnotowano w Kijowie, a także w obwodach kijowskim, dniepropetrowskim, zaporoskim i charkowskim.

Według niego pracownicy sektora energetycznego pracują w trybie wzmożonym, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej wszystkim odbiorcom, a prace naprawcze trwają przez całą dobę.

Nekrasow poinformował, że po zmasowanym ataku Rosji na infrastrukturę energetyczną obwodu dniepropetrowskiego bez zasilania pozostaje ponad 190 tysięcy odbiorców. Sprzęt uległ poważnym uszkodzeniom. Energetykom udało się przywrócić zasilanie obiektów infrastruktury krytycznej oraz części odbiorców. Prace trwają.

Z powodu uszkodzeń sprzętu w obwodzie dniepropetrowskim konieczne jest stosowanie awaryjnych wyłączeń. Wstępnie opublikowane harmonogramy nie obowiązują tam obecnie. Powrót do przewidywanych harmonogramów nastąpi po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

W sprawie stosowania ograniczeń

Ministerstwo Energii poinformowało, że 30 października, w wyniku ograniczeń sieciowych spowodowanych wcześniejszymi atakami rosyjskimi, w ciągu dnia w niektórych regionach kraju stosowane są harmonogramy ograniczeń mocy dla przemysłu i przedsiębiorstw, a także harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii dla wszystkich kategorii odbiorców.

Aktualne harmonogramy są publikowane na oficjalnych stronach regionalnych operatorów systemów dystrybucji (oblenergo).

Ministerstwo Energii wezwało odbiorców do oszczędnego korzystania z energii elektrycznej w godzinach szczytu rano i wieczorem. Pomaga to zmniejszyć obciążenie sieci.

Informację tę przekazał pierwszy wiceminister energii Ukrainy Artem Nekrasow podczas briefingu dotyczącego sytuacji operacyjnej w systemie energetycznym na dzień 30 października.

Przypominamy, że z powodu awarii na prawym brzegu Kijowa harmonogramy przerw w dostawach prądu nie obowiązują tymczasowo.

W Kijowie w wyniku ataków Rosji uszkodzono biuro DTEK Kijowskie Sieci Elektryczne.

DTEK Achmetowa nadal inwestuje w energetykę Ukrainy pomimo rosyjskich ataków.

W ciągu tygodnia pracownicy DTEK przywrócili zasilanie dla ponad 1,2 mln rodzin

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