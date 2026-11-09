Rada Ministrów przygotowuje aktualizację wytycznych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw w czasie alarmów powietrznych. Zmiany mają zostać przyjęte w listopadzie.

Informację tę przekazał w wywiadzie dla Radia Swoboda wiceminister gospodarki i środowiska Ukrainy Ołeksandr Cybort.

Nowe przepisy będą przewidywać zróżnicowane wymogi bezpieczeństwa w zależności od liczby pracowników i osób przebywających na terenie obiektu. W przypadku małych przedsiębiorstw, zatrudniających niewielką liczbę osób, warunki mają zostać maksymalnie uproszczone.

W szczególności wśród możliwych wymagań znajdą się: przebywanie zgodnie z zasadą „dwóch ścian”, informowanie pracowników i klientów o zagrożeniu powietrznym oraz o lokalizacji najbliższego schronu.

Ponadto przedsiębiorstwa będą mogły korzystać ze schronów znajdujących się poza terenem własnych obiektów. W przypadku zabudowy wielokondygnacyjnej taki schron musi znajdować się w promieniu do 300 metrów, a w przypadku zabudowy niskokondygnacyjnej – do 500 metrów.

Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do informowania pracowników i gości o lokalizacji najbliższego schronu, w szczególności za pomocą odpowiednich tablic informacyjnych.

Obecnie rząd opracowuje zmiany do obowiązującego rozporządzenia we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Służbą Ratowniczą. Nie planuje się utworzenia odrębnej komisji do sprawdzania przestrzegania nowych wymogów.

Źródło: Radio Swoboda

W Kijowie rozpoczęto montaż kolejnego mobilnego schronu na przystanku naziemnego transportu publicznego. Instalowany jest on na przystanku „Prospekt Włodzimierza Iwasjuka” w kierunku osiedla Troieszczyna. Prace wykonuje „Kijówpastrans”.

Ukrzaliznyca zainstalowała 33 mobilne wiaty w Kijowie i obwodzie kijowskim.

Prokuratura zwróci się do sądu z wnioskiem o zainstalowanie w Kijowie mobilnych wiat przystankowych.

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