政府计划于11月修改空袭警报期间的企业运营规定

乌克兰内阁正在制定关于企业在空袭警报期间运营要求的更新方案。计划于11月内通过这些修订。

乌克兰经济与环境部副部长奥列克桑德·齐博尔特在接受自由电台采访时透露了这一消息。

新规定将根据场所内员工和访客的数量，制定差异化的安全要求。对于人员较少的小型企业，计划尽可能简化相关条件。

具体而言，可能的要求包括：遵守“两墙”原则、向员工和客户通报空袭威胁及最近避难所的位置。

此外，企业还将被允许使用位于自身场所范围之外的避难所。对于多层建筑，此类避难所应位于半径300米范围内；对于低层建筑，则应在半径500米范围内。

企业有义务向员工和访客告知最近避难所的位置，特别是通过设置相应的信息告示牌。

目前，政府正与内务部及国家紧急情况局共同制定现行决议的修订草案。暂不计划成立专门委员会来监督新要求的执行情况。

来源：自由电台

基辅已在地面公共交通站开始安装另一处移动避难所。该设施正在“弗拉基米尔·伊瓦西乌克大道”站（前往特罗耶什奇纳住宅区方向）进行安装。工程由“基辅公共交通公司”负责实施。

乌克兰铁路公司在基辅及周边地区共安装了33座移动避难所。

检察院将通过法院要求在基辅安装移动避难所。

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