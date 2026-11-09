Celnicy zapobiegli wwozowi na teren Ukrainy partii kolekcjonerskich srebrnych monet

Celnicy i straż graniczna zatrzymali na przejściu granicznym „Szehiny – Medyka” mieszkańca regionu Przykarpacia, który próbował nielegalnie wwieźć na teren Ukrainy niezgłoszoną partię kolekcjonerskich srebrnych monet.

Jak informuje służba celna, podczas kontroli samochodu marki Mercedes Benz, którego kierowca wybrał do przekroczenia granicy „zielony korytarz”, wykryto współczesne monety pamiątkowe Królewskiej Mennicy Kanady, australijskiej mennicy w Perth, wyroby z serii „Chińskie mity i smoki”, a także srebrne monety o nominale 25 dolarów, poświęcone kanonizacji papieża Jana Pawła II. Wobec 62-letniego sprawcy sporządzono protokół na podstawie ust. 2 art. 471 Kodeksu Celnego Ukrainy, a wartość kolekcji numizmatycznej jest obecnie ustalana.

Źródło: DMS.

Wcześniej celnicy podczas kontroli międzynarodowych przesyłek pocztowych wykryli pięć ikon z końca XIX – początku XX wieku, które były wysyłane z Kropywnickiego do Stanów Zjednoczonych.

W obwodzie czerniowickim na granicy z Rumunią udaremniono próbę wywiezienia z Ukrainy kolekcji zabytkowych monet oraz książki z XVIII–XX wieku.

Ponadto organy ścigania zlikwidowały kanał przemytu, przez który z Ukrainy wywożono monety z metali szlachetnych. W procederze tym brał udział pracownik urzędu celnego w Boryspolu.

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