Таможенники предотвратили ввоз в Украину партии коллекционных серебряных монет

Таможенники и пограничники задержали на пункте пропуска «Шегини — Медика» жителя Прикарпатья, который пытался незаконно ввезти в Украину незадекларированную партию коллекционных серебряных монет.

Как сообщает таможня, во время досмотра автомобиля Mercedes Benz, водитель которого выбрал для пересечения границы «зеленый коридор», были обнаружены современные памятные монеты Королевского монетного двора Канады, австралийского монетного двора Перта, изделия из серии «Китайские мифы и драконы», а также 25-долларовые серебряные монеты, посвященные канонизации Папы Римского Иоанна Павла II. В отношении 62-летнего правонарушителя составлен протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, а стоимость нумизматической коллекции в настоящее время устанавливается.

Источник: ГМС.

Ранее таможенники при досмотре международных почтовых отправлений обнаружили пять икон конца XIX — начала XX века, которые направлялись из Кропивницкого в США.

В Черновицкой области на границе с Румынией предотвратили попытку вывезти из Украины коллекцию старинных монет и книгу XVIII–XX веков.

Также правоохранители перекрыли канал контрабанды, через который из Украины вывозились монеты из драгоценных металлов. В схеме был задействован сотрудник бориспольской таможни.

Читай нас в