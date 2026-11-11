В Украине 11 ноября потеплеет до +13°, местами ожидаются дожди и мокрый снег

В среду, 11 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями и местными осадками. В некоторых областях дождь будет сопровождаться мокрым снегом, температура воздуха днем составит до +13 °C, тогда как в Киеве ожидается лишь +3…+5 °C.

Ночью в Украине, кроме востока, днем на Левобережье дожди (в западных и северных областях местами с мокрым снегом), на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный, на Правобережье с переходом на западный, северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью и днём 1–6° тепла, в западных и восточных областях ночью местами 1–3° мороза, в южной части страны днём 8–13° тепла.

В среду, 11 ноября, в Киеве облачно. Ночью и утром умеренные дожди, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7–12 м/с. Температура по области ночью и днем 1–6° тепла, в Киеве ночью и днем 3–5° тепла.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

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