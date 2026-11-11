11 listopada w Ukrainie temperatura wzrośnie do +13°, miejscami spodziewane są deszcze i mokry śnieg

W środę, 11 listopada, w Ukrainie prognozowana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami i miejscowymi opadami. W niektórych obwodach deszcz będzie towarzyszył mokremu śniegowi, temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie do +13°C, natomiast w Kijowie spodziewane jest jedynie +3…+5°C.

W nocy na Ukrainie, z wyjątkiem wschodu, a w ciągu dnia na Lewobrzeżu wystąpią opady deszczu (w obwodach zachodnich i północnych miejscami z mokrym śniegiem), na pozostałym terytorium bez znaczących opadów. Wiatr południowo-wschodni, na Prawobrzeżu przechodzący w zachodni i północno-zachodni, o prędkości 7–12 m/s. Temperatura w nocy i w ciągu dnia wyniesie 1–6° powyżej zera, w obwodach zachodnich i wschodnich w nocy miejscami 1–3° poniżej zera, w południowej części kraju w ciągu dnia 8–13° powyżej zera.

W środę, 11 listopada, w Kijowie będzie pochmurno. W nocy i rano umiarkowane opady deszczu, w ciągu dnia bez znaczących opadów. Wiatr południowo-wschodni, przechodzący w zachodni, o prędkości 7–12 m/s. Temperatura w regionie w nocy i w ciągu dnia wyniesie 1–6° powyżej zera, w Kijowie w nocy i w ciągu dnia 3–5° powyżej zera.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

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