Film: W Zaporożu planuje się zmianę organizacji ruchu w rejonie tamy elektrowni DniproGES oraz ograniczenie przejazdu przez mosty

W Zaporożu planuje się zmianę schematu ruchu przez tamę elektrowni Dniepr-GES poprzez wprowadzenie ruchu dwukierunkowego. Kierunek ruchu na większości pasów będzie się zmieniał w zależności od natężenia ruchu i liczby samochodów na drodze.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Odpowiednią decyzję podjęła Rada Obrony obwodu zaporoskiego. Według Semikina nowy schemat ma uwzględniać nierównomierne obciążenie drogi w ciągu dnia i pomóc w organizacji ruchu w okresach największego natężenia ruchu.

W godzinach szczytu trzy pasy będą przeznaczone dla ruchu w kierunku, w którym będzie najwięcej samochodów. Dla ruchu z przeciwnej strony pozostawiony zostanie jeden pas.

Kierunek ruchu będzie się zmieniał dwa razy w ciągu dnia. Rano i wieczorem organizacja ruchu będzie dostosowywana do aktualnego natężenia ruchu. Oznacza to, że w zależności od tego, w którą stronę będzie jechało więcej samochodów, więcej pasów ruchu zostanie przeznaczonych właśnie dla tego kierunku.

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W Regionalnej Administracji Obwodowej podkreślono również, że nowy schemat przewiduje środki bezpieczeństwa. W przypadku zagrożenia ze strony wroga ruch na mostach będzie tymczasowo wstrzymywany.

Jak wyjaśnił Semikin, takie ograniczenia trwają zazwyczaj od pięciu do 15 minut. Następnie ruch zostanie przywrócony.

„Rozumiem, że powoduje to pewne niedogodności, ale proszę o wyrozumiałość. Podejmujemy takie decyzje w trosce o bezpieczeństwo ludzi” – podsumował szef Administracji Okręgowej.

Wcześniej w Zaporożu całkowicie wstrzymano ruch na moście Preobrazhenskiego.

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