12 listopada na Ukrainie spodziewane są deszcze i mokry śnieg, a temperatura wzrośnie do +13°

W czwartek, 12 listopada, w Ukrainie prognozowana jest pochmurna pogoda z lokalnymi opadami. W niektórych obwodach będą padać deszcze i mokry śnieg, temperatura wzrośnie do +13°, a w Kijowie w ciągu dnia spodziewane jest około +5°.

W nocy na zachodzie i wschodzie, a w ciągu dnia na terenie całej Ukrainy wystąpią umiarkowane opady deszczu, a na południowym wschodzie – obfite opady deszczu (w Karpatach mokry śnieg). Na Krymie oraz w obwodach chersońskim i zaporoskim w nocy i rano miejscami wystąpi mgła. Wiatr przeważnie południowo-wschodni, 5–10 m/s, w nocy we wschodnich obwodach porywy 15–20 m/s. Temperatura w nocy 0–5° powyżej zera, w ciągu dnia 3–8°, na południu kraju 8–13°.

W czwartek, 12 listopada, w Kijowie będzie pochmurno. W nocy bez opadów, w ciągu dnia deszcz. Wiatr południowo-wschodni, 5–10 m/s. Temperatura w regionie w nocy 0–5° powyżej zera, w ciągu dnia 3–8°, w Kijowie w nocy 1–3° powyżej zera, w ciągu dnia około 5°.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

Na początku listopada w Ukrainie znacznie się ochłodziło, a w najbliższych dniach temperatura będzie nadal spadać. Okres ten nie będzie jednak długotrwały: już po 10 listopada w większości obwodów spodziewane jest ocieplenie.

Już od 4 listopada na Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz synoptyków, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może przekroczyć normę klimatyczną o 20–40%. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

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