11月12日，乌克兰预计将出现降雨和湿雪，气温将升至+13°

11月12日（星期四），乌克兰预计将出现多云天气，局部地区有降水。部分地区将出现降雨和湿雪，气温将升至+13°，而基辅白天的气温预计在+5°左右。

夜间西部和东部地区、白天全乌克兰将出现中雨，东南部地区将出现大雨（喀尔巴阡山脉为湿雪）。克里米亚、赫尔松州和扎波罗热州夜间及清晨局部地区有雾。 风向以东南风为主，风速5-10米/秒，夜间东部地区阵风可达15-20米/秒。 夜间气温0-5°，白天3-8°，南部地区8-13°。

11月12日（周四），基辅多云。夜间无降水，白天有雨。 东南风，风速5-10米/秒。该地区夜间气温0-5°，白天3-8°；基辅夜间1-3°，白天约5°。

来源：乌克兰水文气象中心

11月初，乌克兰明显转冷，未来几天气温将继续下降。不过，寒冷天气不会持续太久：11月10日之后，大部分地区预计将回暖。

从11月4日起，乌克兰可能出现雨夹雪。同时，据气象专家的初步预报，本月平均气温将符合气候平均水平。

今年冬天，乌克兰的降水量可能比气候平均值高出20%至40%。但这并不意味着今冬会大雪纷飞：由于来自大西洋的暖空气占主导地位，降水往往会以雨或湿雪的形式出现。

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