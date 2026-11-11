W sprawie generała majora Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhija Duki, który jest oskarżonym w sprawie „Kartagina”, wpłacono już kaucję w wysokości 44 mln hrywien. W zbiórce funduszy wzięło udział 1113 osób. Jednocześnie lwowski adwokat Oleg Mycik zwrócił uwagę na prawne aspekty procedury wpłacania kaucji oraz możliwe konsekwencje dla osób, które stały się poręczycielami.

Według Olega Mycyka we Lwowie obowiązuje praktyka, zgodnie z którą każdy poręczyciel musi osobiście stawić się w areszcie śledczym. Tam upoważniony funkcjonariusz wyjaśnia mu prawne konsekwencje takiej decyzji.

„Upoważniony urzędnik wyjaśnia mu skutki prawne takiej decyzji: dla kogo dokładnie wpłaca środki, jakie obowiązki na siebie przyjmuje oraz co może się stać z jego pieniędzmi, jeśli osoba, za którą wpłacono kaucję, naruszy nałożone na nią obowiązki” – podkreślił adwokat.

Oleg Mycik zaznaczył, że nawet jeśli kaucję wpłacają dwie lub trzy osoby, każda z nich musi czasami osobiście stawić się w areszcie śledczym. Muszą tam okazać potwierdzenie przelewu środków i potwierdzić, że zapoznali się ze swoimi prawami, obowiązkami oraz konsekwencjami ich niewywiązania się.

„Czasami nawet wtedy, gdy kaucję wpłacają dwie lub trzy osoby, konieczne jest, aby każda z nich osobiście stawiła się w areszcie śledczym, okazała potwierdzenie przelewu środków oraz potwierdziła, że wyjaśniono jej prawa, obowiązki i konsekwencje prawne ich nieprzestrzegania. Oznacza to, że nie wystarczy po prostu przelać pieniądze na konto sądu” – powiedział.

Adwokat zaproponował, aby wyobrazić sobie, jak taka procedura wyglądałaby w przypadku 1113 poręczycieli w sprawie Siergieja Duki.

„A teraz wyobraźmy sobie, że taką praktykę zastosujemy wobec 1113 poręczycieli w sprawie generała Duki. Każdego trzeba zidentyfikować, każdemu wyjaśnić przewidziane prawem konsekwencje, a każdy musi świadomie potwierdzić swoją decyzję o wystąpieniu w roli poręczyciela. Ile czasu to zajmie?” – podkreślił Oleg Mycik.

Podsumował, że kaucja nie jest darowizną charytatywną ani wpłatą na wspólną zbiórkę, lecz stanowi narzędzie procesowe wiążące się z konkretnymi zobowiązaniami prawnymi i konsekwencjami finansowymi.

Adwokat zadał również pytanie, dlaczego procedura wyjaśniania skutków prawnych osobom składającym zastaw w różnych instytucjach może się w rzeczywistości tak bardzo różnić.

O tym poinformował adwokat.

Przypomnijmy, że Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna wniosła o aresztowanie generała SBU Siergieja Duki, którego zatrzymano w ramach operacji „Kartagina”. Jako alternatywę dla aresztu prokuratorzy proponują kaucję w wysokości 100 mln hrywien.

Krajowe Biuro Antykorupcyjne opublikowało zdjęcia rozbitych telefonów, które prawdopodobnie zniszczył podczas przeszukania oskarżony w sprawie „Kartagina”, generał Serhij Duka.

Podczas posiedzenia Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego 6 listopada podejrzany w sprawie „Kartagina” Siergiej Duka oświadczył, że jest gotów współpracować ze śledztwem i bronić swojej racji.

Generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Siergiej Duka podczas posiedzenia w Najwyższym Sądzie Antykorupcyjnym w sprawie wyboru środka zabezpieczającego zaprzeczył zarzutom w sprawie „Kartagina” i nazwał działania NABU oraz SAP polityczną zemstą za zeszłoroczne przeszukania przeprowadzone przez SBU u detektywów organów antykorupcyjnych.

Były prokurator Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej Stanisław Broniewicki oświadczył, że Centrum Przeciwdziałania Korupcji zafałszowało informacje dotyczące rzekomej łapówki dla generała SBU Siergieja Duki. Z kolei zastępca szefa Policji Narodowej Andrij Nebitow zaprzeczył zarzutom dotyczącym ochrony sieci sklepów U420, które pojawiają się w materiałach operacji Kartagina. Obaj urzędnicy twierdzą, że opublikowane dane nie oddają pełnego obrazu sytuacji.

Pracownicy centrali oraz regionalnych oddziałów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy włączyli się w zbiórkę środków na kaucję dla generała majora Serhija Duki. Jednocześnie adwokat żołnierza, Jurij Suchow, zapewnił, że wpłaty mają charakter dobrowolny i nie otrzymano żadnych oficjalnych wytycznych dotyczących obowiązkowego udziału w zbiórce.

Przebywając w areszcie śledczym pod zarzutem w sprawie „Kartagina”, generał SBU Siergiej Duka opublikował list otwarty za pośrednictwem swojego adwokata. W oświadczeniu stwierdził, że zarzuty wobec niego opierają się na kontaktach operacyjnych ze źródłami, których angażowanie stanowi standardową światową praktykę służb specjalnych.

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