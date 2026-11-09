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Wiadomości Ukraina

W Zakarpaciu mężczyzna postrzelił swoją kumę, aby uniknąć spłaty długu

UA NEWS 09 listopada 2026 16:06
W Zakarpaciu mężczyzna postrzelił swoją kumę, aby uniknąć spłaty długu

W rejonie Tyaczowa zatrzymano mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa matki chrzestnej swoich dzieci. Według wersji śledztwa próbował on zastrzelić znajomą, aby uniknąć spłaty długu w wysokości 38 tysięcy dolarów. Kobieta i podejrzany znają się od ponad 20 lat. W tym czasie wielokrotnie pożyczała mu pieniądze, jednak gdy poprosiła o zwrot środków, mężczyzna rzekomo postanowił ją zabić.

Do zdarzenia doszło wieczorem 6 listopada w pobliżu wsi Lazy w rejonie Tyaczów, niedaleko rzeki Tyaczowiec.

Według wstępnych informacji mężczyzna umówił się na spotkanie z kobietą około godziny 20:00 i zapewnił, że zwróci pożyczone pieniądze. Kobieta przyjechała na umówione miejsce, jednak zamiast pieniędzy mężczyzna wyciągnął broń i strzelił przez szybę jej samochodu.

Od pierwszego strzału kobietę uratował przypadek: właśnie w tym momencie pochyliła się, aby podnieść telefon, który upadł na ziemię.

Kiedy poszkodowana, próbując się schronić, wysiadła z samochodu, mężczyzna strzelił po raz drugi. W wyniku odniesionych ran upadła na ziemię, po czym napastnik uderzył ją w głowę i uciekł.

Pomimo licznych ran kobieta zdołała zadzwonić do znajomych i poinformować ich, gdzie się znajduje. Zabrali ją do szpitala i powiadomili organy ścigania.

Mężczyzna został zatrzymany na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Pod kierownictwem procesowym prokuratury okręgowej w Tyaczu postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa z motywów materialnych (art. 15 ust. 2, art. 115 ust. 2 pkt 6 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Obecnie rozstrzyga się kwestię wyboru środka zabezpieczającego wobec podejrzanego. Prokuratura będzie nalegać na jego bezwarunkowe zatrzymanie w areszcie.

Śledztwo przedprocesowe prowadzą śledczy z Okręgowego Komendy Policji w Tyaczu.

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Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Zakarpaciu.

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