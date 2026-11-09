В Закарпатье мужчина выстрелил в свою куму, чтобы не возвращать долг

В Тячевском районе задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство крестной матери своих детей. По версии следствия, он пытался застрелить знакомую, чтобы не возвращать ей долг в размере 38 тысяч долларов. Женщина и подозреваемый знакомы более 20 лет. За это время она неоднократно одалживала ему деньги, однако, когда попросила вернуть средства, мужчина якобы решил её убить.

Инцидент произошел вечером 6 ноября вблизи села Лазы Тячевского района, недалеко от реки Тячевец.

По предварительной информации, мужчина договорился встретиться с кумой около 20:00 и заверил, что вернет одолженные деньги. Женщина приехала в оговоренное место, однако вместо денег мужчина достал оружие и выстрелил сквозь стекло её автомобиля.

От первого выстрела женщину спас случай: именно в этот момент она наклонилась, чтобы поднять телефон, который упал на землю.

Когда, пытаясь спрятаться, пострадавшая вышла из автомобиля, мужчина выстрелил во второй раз. От полученных ранений она упала на землю, после чего нападавший ударил её по голове и скрылся.

Несмотря на многочисленные ранения, женщина смогла позвонить знакомым и сообщить, где она находится. Они доставили её в больницу и сообщили в правоохранительные органы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством Тячевской окружной прокуратуры ему сообщено о подозрении в завершенном покушении на умышленное убийство из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на его безальтернативном содержании под стражей.