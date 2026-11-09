在喀尔巴阡地区，一名男子为逃避偿还债务，向自己的教母开枪

在蒂亚奇夫地区，一名涉嫌企图谋杀自己孩子教母的男子被捕。据调查称，他试图枪杀这位熟人，以此逃避偿还3.8万美元的债务。 该女子与嫌疑人相识已逾20年。在此期间，她曾多次借钱给他，但当她要求还款时，该男子据称决定将其杀害。

该事件发生于11月6日晚，地点位于蒂亚奇夫区拉齐村附近，紧邻蒂亚奇维茨河。

据初步消息，该男子约定于20:00左右与这位教母见面，并保证会归还所借的钱。女子抵达约定地点后，男子非但没有还钱，反而掏出枪支，透过她汽车的车窗开枪射击。

第一枪未能击中该女子纯属侥幸：就在那一瞬间，她正弯腰捡起掉落在地的手机。

当受害人试图躲避并下车时，该男子再次开枪。她因受伤倒地，随后袭击者击打她的头部并逃离现场。

尽管身负多处伤，该女子仍设法给熟人打了电话，告知了自己的位置。熟人们将她送往医院，并通知了执法部门。

该男子已根据《乌克兰刑事诉讼法》第208条被拘留。

在蒂亚奇夫地区检察院的程序指导下，已向其告知涉嫌以谋取私利为动机的故意杀人未遂罪（乌克兰刑法第15条第2款、第115条第2款第6项）。

目前正在就对嫌疑人采取何种羁押措施进行裁决。检察院将坚持要求对其予以羁押，且不考虑其他替代措施。