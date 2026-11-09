UE przedłużyło wojskową misję szkoleniową dla Sił Zbrojnych Ukrainy do 2028 roku
Rada Unii Europejskiej przedłużyła mandat misji EUMAM Ukraine o kolejne dwa lata — do 15 listopada 2028 roku. Na jej działalność przeznaczono prawie 300 mln euro.
Ponadto UE podjęła decyzję o otwarciu przedstawicielstwa misji bezpośrednio na Ukrainie. Będzie ono koordynować współpracę z ukraińskim dowództwem wojskowym, Siłami Zbrojnymi Ukrainy oraz partnerami międzynarodowymi w celu dostosowania programów szkoleniowych do potrzeb ukraińskiej armii.
Zaktualizowany mandat przewiduje uwzględnienie doświadczenia bojowego zdobytego na froncie oraz wzmocnienie przygotowania żołnierzy.
Misja EUMAM Ukraine została utworzona w październiku 2022 roku. Od tego czasu szkolenia w jej ramach przeszło ponad 100 tysięcy ukraińskich żołnierzy na terytorium krajów Unii Europejskiej.
Źródło: Rada UE
8 listopada Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o przedłużeniu mandatu Misji Pomocy Wojskowej UE na rzecz Ukrainy (EUMAM Ukraine) o kolejne dwa lata — do 15 listopada 2026 r.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy rozpoczął proces przenoszenia szkolenia żołnierzy na terytorium Ukrainy, rezygnując z części programów zagranicznych.
Ukraińscy żołnierze udadzą się do Niemiec, aby szkolić jedną z najsilniejszych armii Europy w zakresie prowadzenia działań wojennych przeciwko Rosji.