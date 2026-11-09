UE przedłużyło wojskową misję szkoleniową dla Sił Zbrojnych Ukrainy do 2028 roku

Rada Unii Europejskiej przedłużyła mandat misji EUMAM Ukraine o kolejne dwa lata — do 15 listopada 2028 roku. Na jej działalność przeznaczono prawie 300 mln euro.

Ponadto UE podjęła decyzję o otwarciu przedstawicielstwa misji bezpośrednio na Ukrainie. Będzie ono koordynować współpracę z ukraińskim dowództwem wojskowym, Siłami Zbrojnymi Ukrainy oraz partnerami międzynarodowymi w celu dostosowania programów szkoleniowych do potrzeb ukraińskiej armii.

Zaktualizowany mandat przewiduje uwzględnienie doświadczenia bojowego zdobytego na froncie oraz wzmocnienie przygotowania żołnierzy.

Misja EUMAM Ukraine została utworzona w październiku 2022 roku. Od tego czasu szkolenia w jej ramach przeszło ponad 100 tysięcy ukraińskich żołnierzy na terytorium krajów Unii Europejskiej.

Źródło: Rada UE

8 listopada Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o przedłużeniu mandatu Misji Pomocy Wojskowej UE na rzecz Ukrainy (EUMAM Ukraine) o kolejne dwa lata — do 15 listopada 2026 r.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy rozpoczął proces przenoszenia szkolenia żołnierzy na terytorium Ukrainy, rezygnując z części programów zagranicznych.

Ukraińscy żołnierze udadzą się do Niemiec, aby szkolić jedną z najsilniejszych armii Europy w zakresie prowadzenia działań wojennych przeciwko Rosji.

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