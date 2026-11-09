ЕС продлил военную учебную миссию для ВСУ до 2028 года

Совет Евросоюза продлил мандат миссии EUMAM Ukraine ещё на два года — до 15 ноября 2028 года. На её деятельность выделено почти 300 млн евро.

Также ЕС решил открыть представительство миссии непосредственно в Украине. Оно будет координировать работу с украинским военным командованием, ВСУ и международными партнерами, чтобы адаптировать учебные программы к потребностям украинской армии.

Обновленный мандат предусматривает учет боевого опыта, полученного на фронте, и усиление подготовки военнослужащих.

Миссия EUMAM Ukraine была создана в октябре 2022 года. С тех пор обучение в ее рамках прошли более 100 тысяч украинских военных на территории стран Евросоюза.

Источник: Совет ЕС

8 ноября Совет Европейского Союза принял решение о продлении мандата Миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) еще на два года — до 15 ноября 2026 года.

Генеральный штаб ВСУ начал процесс переноса подготовки военнослужащих на территорию Украины, отказавшись от части зарубежных программ.

Украинские военные отправятся в Германию, чтобы обучать одну из сильнейших армий Европы, как воевать против России.

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