ЄС продовжив військову навчальну місію для ЗСУ до 2028 року

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Рада Євросоюзу продовжила мандат місії EUMAM Ukraine ще на два роки — до 15 листопада 2028 року. На її діяльність передбачили майже 300 млн євро.

Також ЄС вирішив відкрити представництво місії безпосередньо в Україні. Воно координуватиме роботу з українським військовим командуванням, ЗСУ та міжнародними партнерами, щоб адаптувати навчальні програми до потреб української армії.

Оновлений мандат передбачає врахування бойового досвіду, отриманого на фронті, та посилення підготовки військовослужбовців.

Місію EUMAM Ukraine створили у жовтні 2022 року. Відтоді навчання в її межах пройшли понад 100 тисяч українських військових на території країн Євросоюзу.

Джерело: Рада ЄС

8 листопада Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження мандата Місії військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) ще на два роки — до 15 листопада 2026 року.

Генеральний штаб ЗСУ розпочав процес перенесення підготовки військовослужбовців на територію України, відмовляючись від частини закордонних програм.

Українські військові поїдуть до Німеччини, щоб навчати одну з найсильніших армій Європи, як воювати проти Росії.

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