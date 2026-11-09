Ukraińska sieć łączności satelitarnej może zacząć działać za 2–3 lata

Wdrożenie niezależnej ukraińskiej sieci łączności satelitarnej może potrwać co najmniej 2–3 lata.

Tak stwierdził wiceprezes firmy HIMERA ds. technologii satelitarnych Dmytro Khmara.

Jak powiedział, na świecie podobne projekty są zazwyczaj realizowane w ciągu 5–7 lat, jednak firma liczy na szybsze tempo prac. Do głównych trudności należą: konieczność pozyskania dużej liczby komponentów do satelitów oraz brak mocy produkcyjnych do wytwarzania terminali łączności.

27 października firma HIMERA wspólnie z duńską firmą GomSpace umieściła na orbicie pierwszego satelity testowego OBRIA NANO. Satelita ten rozpoczął już pracę i stanie się częścią przyszłej ukraińskiej sieci.

Źródło: Defence Express

Ukraińska firma Himera we współpracy z duńską firmą GomSpace umieściła na orbicie OBRIA NANO — pierwszy satelita testowy przyszłej niezależnej ukraińskiej sieci łączności satelitarnej. Satelita ten już rozpoczął działalność.

Ministerstwo Obrony Ukrainy uzgodniło współpracę z fińskimi firmami ICEYE i Nokia w dziedzinie technologii kosmicznych. Strony podpisały list intencyjny dotyczący ewentualnego stworzenia zabezpieczonego systemu łączności satelitarnej, który będzie podlegał kontroli państwa ukraińskiego.

Siły zbrojne Ukrainy mają możliwość obserwowania przemieszczania się rosyjskich wojsk praktycznie w czasie rzeczywistym, korzystając z satelitów firmy ICEYE.

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