Film: w centrum Czerkas mężczyzna podpalił lokal gastronomiczny

Pożar wybuchł 13 listopada na ulicy Kreszczatyk. Ogień rozprzestrzenił się na dwa piętra budynku, w którym znajdują się lokale „Lwowskie rogaliki” i ChaCha. Spłonęły również dwa generatory.

Chwila prawdopodobnego podpalenia została zarejestrowana przez kamery monitoringu. Według właściciela lokalu mężczyzna najpierw wybił okna, a po wybuchu pożaru wszedł do środka.

Strażacy ugaszili pożar, nikt nie ucierpiał. Podejrzanego o podpalenie zatrzymano. Po zatrzymaniu oświadczył, że czasami nie potrafi odróżnić snu od rzeczywistości.

Źródło: Pro Vse

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