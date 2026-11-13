Видео: в центре Черкасс мужчина поджог заведение общественного питания

Пожар произошел 13 ноября на улице Крещатик. Огонь охватил два этажа здания, где расположены заведения «Львовские круассаны» и ChaCha. Также сгорели два генератора.

Момент вероятного поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. По словам владельца бизнеса, мужчина сначала разбивал окна, а после начала пожара заходил внутрь помещения.

Спасатели ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Предполагаемого поджигателя задержали. После задержания он заявил, что иногда не может отличить сон от реальности.

Источник: Про Все

В Кременчугском районе Полтавской области 58-летнего мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство сожительницы с особой жестокостью. Во время конфликта он облил 55-летнюю женщину легковоспламеняющимся веществом и поджог её. От полученных ожогов потерпевшая скончалась в больнице.

В Мукачевском районе Закарпатской области 45-летнего мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство односельчанина. По данным правоохранителей, во время застолья он из-за ревности облил гостя легковоспламеняющимся веществом и поджог. Пострадавший получил ожоги около 80% тела.

В Харькове студент четвёртого курса поджёг дверь квартиры после звонка от мужчины, представившегося сотрудником СБУ. Парень поверил, что помогает разоблачить девушку, которая якобы работает на Россию, однако в результате оказался под судом и получил приговор.

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