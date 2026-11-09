Украинская спутниковая сеть связи может начать работу через 2–3 года

Развертывание независимой украинской спутниковой сети связи может занять не менее 2–3 лет.

Об этом заявил вице-президент компании HIMERA по спутниковым технологиям Дмитрий Хмара.

По его словам, в мире подобные проекты обычно реализуются в течение 5–7 лет, однако компания рассчитывает на более быстрые темпы. Среди основных трудностей — необходимость большого количества компонентов для спутников и нехватка производственных мощностей для изготовления терминалов связи.

27 октября HIMERA совместно с датской компанией GomSpace вывела на орбиту первый тестовый спутник OBRIA NANO. Он уже приступил к работе и станет частью будущей украинской сети.

Источник: Defence Express

Украинская компания Himera совместно с датской GomSpace вывела на орбиту OBRIA NANO — первый тестовый спутник будущей независимой украинской сети спутниковой связи. Его эксплуатация уже началась.

Министерство обороны Украины договорилось о сотрудничестве с финскими компаниями ICEYE и Nokia в сфере космических технологий. Стороны подписали письмо о намерениях относительно возможного создания защищенной системы спутниковой связи, которая будет находиться под контролем украинского государства.

Силы обороны Украины имеют возможность наблюдать за передвижениями российских войск фактически в режиме реального времени, используя спутники компании ICEYE.

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