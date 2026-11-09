W Iwano-Frankiwsku funkcjonariusze organów ścigania ujawnili sprawę 48-letniego instruktora nauki jazdy, którego podejrzewa się o przyjęcie łapówki w zamian za wywarcie wpływu na wynik praktycznego egzaminu na prawo jazdy.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w październiku mężczyzna zażądał od swojego ucznia 300 dolarów. Za te pieniądze obiecał dogadać się z egzaminatorem centrum serwisowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie pomyślnego zdania egzaminu na kategorię „B”.

4 listopada uczeń zdał egzamin praktyczny, po czym przekazał instruktorowi uzgodnioną kwotę. Zaraz po otrzymaniu pieniędzy mężczyzna został zatrzymany.

Instruktorowi jazdy postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści w zamian za wywarcie wpływu na decyzję urzędnika. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Obecnie organy ścigania sprawdzają również jego ewentualny udział w innych podobnych przypadkach.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Iwano-Frankiwsku

Sąd Rejonowy Amur-Nizhniodniprowski w Dnieprze uznał Aleksandra Batrina oraz specjalistę terytorialnego centrum serwisowego Jewgienija Jaszcericyna za winnych nadużycia wpływu zgodnie z częścią drugą artykułu 369-2 Kodeksu Karnego Ukrainy i nałożył na każdego z nich karę grzywny w wysokości 34 tysięcy hrywien.

W Chmielnickim mężczyzna otrzymał 18 tysięcy hrywien za obietnicę pomocy w zdaniu praktycznego egzaminu na prawo jazdy w centrum serwisowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Sąd uznał go za winnego uzyskania nielegalnej korzyści poprzez wywieranie wpływu na decyzje urzędników, jednak wyrok nie zawiera dowodów na to, że pracownicy centrum serwisowego rzeczywiście byli zaangażowani w tę machinację.

Kierownik centrum obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obwodzie poltawskim mógł ukryć przed Narodową Agencją ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) majątek wart miliony.

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