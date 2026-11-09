В Прикарпатье автоинструктор требовал 300 долларов за успешную сдачу экзамена по вождению

В Ивано-Франковске правоохранители разоблачили 48-летнего автоинструктора, которого подозревают в получении взятки за оказание влияния на результат практического экзамена по вождению.

По данным следствия, в октябре мужчина вымогал у своего ученика 300 долларов. За эти деньги он обещал договориться с экзаменатором сервисного центра МВД об успешной сдаче экзамена на категорию «В».

4 ноября ученик сдал практический экзамен, после чего передал инструктору оговоренную сумму. Сразу после получения денег мужчину задержали.

Автоинструктору сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители также проверяют его возможную причастность к другим подобным случаям.

Источник: Ивано-Франковская областная прокуратура

Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепра признал Александра Батрина и специалиста территориального сервисного центра Евгения Ящерицына виновными в злоупотреблении влиянием по части второй статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен.

В Хмельницком мужчина получил 18 тысяч гривен за обещание помочь сдать практический экзамен на водительские права в сервисном центре МВД. Суд признал его виновным в получении неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц, однако приговор не содержит доказательств того, что сотрудники ТСЦ действительно были вовлечены в эту схему.

Руководитель сервисного центра МВД в Полтавской области мог скрыть миллионное состояние от НАПК.

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