在喀尔巴阡山地区，一名驾校教练以通过驾考为条件索要300美元

在伊万诺-弗兰科夫斯克，执法部门查获了一名48岁的驾校教练，该教练涉嫌收受贿赂以影响驾驶实操考试的结果。

据调查显示，该男子于10月向其学员索要300美元。他承诺用这笔钱说服内务部服务中心的考官，确保学员顺利通过“B”类驾照考试。

11月4日，该学员通过了路考，随后向教练支付了约定的金额。该男子在收钱后立即被拘留。

该驾校教练因涉嫌通过影响公职人员决策而收受不正当利益被通报涉嫌犯罪。他可能面临最高五年有期徒刑。

目前，执法部门还在调查他是否涉嫌参与其他类似案件。

来源：伊万诺-弗兰科夫斯克州检察院

第聂伯罗彼得罗夫斯克市阿穆尔-下第聂伯罗区法院认定，亚历山大·巴特林和地区服务中心专家叶夫根尼·亚舍里津犯有滥用职权罪，依据为《乌克兰刑法典》第369-2款规定，并判处两人各罚款3.4万格里夫纳。

在赫梅利尼茨基，一名男子因承诺协助在内务部服务中心通过驾照实操考试而收取了1.8万格里夫纳。 法院认定其因影响官员决策而收受不正当利益罪名成立，但判决书中未包含证明该服务中心工作人员确实参与该骗局的证据。

波尔塔瓦州内务部服务中心负责人可能向国家反腐败局隐瞒了数百万的资产。

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