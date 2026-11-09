W mediach społecznościowych krążą fałszywe informacje o rzekomym zakrojonym na szeroką skalę cyberataku, który ma mieć miejsce 17 listopada. Według autorów tych wpisów hakerzy opróżnią konta bankowe, a następnie na całym świecie wyłączą internet na trzy miesiące.

W Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji podkreślają, że te doniesienia nie mają żadnego potwierdzenia. Ich autorzy powołują się na plotki i niepotwierdzone dane.

Do szerzenia paniki wykorzystano również zalecenia rządów różnych krajów dotyczące gromadzenia zapasów żywności i wody na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. Nie mają one jednak związku z datą 17 listopada.

Ponadto tego dnia w USA zaplanowano test systemu ostrzegania. Przewiduje on jedynie testowe komunikaty w radiu i telewizji i nie ma związku z wyłączeniem internetu ani blokowaniem kont bankowych.

Źródło: Centrum przeciwdziałania dezinformacji

Ukraina przeprowadziła cyberatak na rosyjski system powiadomień alarmowych w odpowiedzi na działania Moskwy, która 1 listopada zaatakowała ukraiński system i rozpowszechniła wśród użytkowników fałszywe ostrzeżenia o zagrożeniu nuklearnym. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińska operacja była odpowiedzią na rosyjską ingerencję.

Systemy ostrzegania o zagrożeniach w Ukrainie i Federacji Rosyjskiej – państwie-agresorze – zostały w nocy zaatakowane cyberatakiem, donosi France 24. Podczas ataków użytkownikom w obu krajach przekazywano fałszywe ostrzeżenia o możliwych atakach nuklearnych.

Wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych Kaya Kallas skomentowała rosyjski cyberatak na ukraińską aplikację „Alarm powietrzny”. Według niej takie działania są częścią szerszej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Czytaj nas na