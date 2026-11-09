Ukraińców ostrzeżono przed fałszywą informacją dotyczącą zakrojonego na szeroką skalę cyberataku 17 listopada
W mediach społecznościowych krążą fałszywe informacje o rzekomym zakrojonym na szeroką skalę cyberataku, który ma mieć miejsce 17 listopada. Według autorów tych wpisów hakerzy opróżnią konta bankowe, a następnie na całym świecie wyłączą internet na trzy miesiące.
W Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji podkreślają, że te doniesienia nie mają żadnego potwierdzenia. Ich autorzy powołują się na plotki i niepotwierdzone dane.
Do szerzenia paniki wykorzystano również zalecenia rządów różnych krajów dotyczące gromadzenia zapasów żywności i wody na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. Nie mają one jednak związku z datą 17 listopada.
Ponadto tego dnia w USA zaplanowano test systemu ostrzegania. Przewiduje on jedynie testowe komunikaty w radiu i telewizji i nie ma związku z wyłączeniem internetu ani blokowaniem kont bankowych.
Źródło: Centrum przeciwdziałania dezinformacji
Ukraina przeprowadziła cyberatak na rosyjski system powiadomień alarmowych w odpowiedzi na działania Moskwy, która 1 listopada zaatakowała ukraiński system i rozpowszechniła wśród użytkowników fałszywe ostrzeżenia o zagrożeniu nuklearnym. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińska operacja była odpowiedzią na rosyjską ingerencję.
Systemy ostrzegania o zagrożeniach w Ukrainie i Federacji Rosyjskiej – państwie-agresorze – zostały w nocy zaatakowane cyberatakiem, donosi France 24. Podczas ataków użytkownikom w obu krajach przekazywano fałszywe ostrzeżenia o możliwych atakach nuklearnych.
Wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych Kaya Kallas skomentowała rosyjski cyberatak na ukraińską aplikację „Alarm powietrzny”. Według niej takie działania są częścią szerszej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.