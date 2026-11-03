Україна у відповідь на кібератаку зламала систему екстрених сповіщень РФ, — Зеленський

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Україна здійснила кібератаку на російську систему екстрених сповіщень у відповідь на дії Москви, яка 1 листопада атакувала українську систему та поширила серед користувачів фейкові попередження про ядерну загрозу. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українська операція була відповіддю на російське втручання.

За словами президента, Росія здійснила кібератаку на українську систему екстрених сповіщень.

Він наголосив, що це не поодинокий випадок, адже російські хакери неодноразово атакували цифрову інфраструктуру, від якої залежить повсякденне життя громадян.

«Вони атакували нашу систему. Це була кібератака, одна з сотень і тисяч таких, що росіяни вже здійснили на банківську систему, на пенсії, соціальну підтримку, на багато різних видів підтримки цивільного населення», — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що після з’ясування обставин атаки та розуміння того, що її спрямували проти цивільного населення, Україна вирішила відповісти.

«Ми лише відповідаємо на їхню атаку», — зазначив президент.

Як повідомлялося, увечері 1 листопада застосунок «Повітряна тривога», імовірно, зазнав ворожого впливу. За наявною інформацією, українським користувачам надходили фейкові повідомлення про ядерну загрозу.

За даними Повітряних сил ЗСУ, інцидент міг бути пов’язаний із кібератакою на систему оповіщення.

Таким чином, Володимир Зеленський підтвердив, що втручання України в роботу російської системи екстрених сповіщень стало відповіддю на кібератаку РФ проти української інфраструктури.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю PBS News.

Системи екстреного оповіщення в Україні та Російській Федерації — державі-агресорі — зазнали кібератак упродовж ночі, повідомляє France 24. Під час атак користувачам в обох країнах транслювали фальшиві попередження про можливі ядерні удари.

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала російську кібератаку на український застосунок «Повітряна тривога». За її словами, такі дії є частиною ширшої війни Росії проти України.

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