乌克兰民众已接到警告，称11月17日将发生大规模网络攻击的传言系虚假信息

社交媒体上正在传播关于11月17日将发生所谓大规模网络攻击的不实信息。据发帖者称，黑客将清空银行账户，随后全球互联网将中断三个月。

反虚假信息中心强调，这些消息没有任何依据。其发布者仅引用了谣言和未经核实的信息。

为制造恐慌，还利用了各国政府关于在紧急情况下储备食品和饮用水的建议。然而，这些建议与11月17日无关。

此外，美国计划于当天对紧急警报系统进行测试。该测试仅包括通过广播和电视发送的测试通知，与断网或冻结银行账户无关。

来源：反虚假信息中心

乌克兰对俄罗斯紧急警报系统发动了网络攻击，以回应莫斯科方面的行动——莫斯科于11月1日攻击了乌克兰系统，并向用户散布了关于核威胁的虚假警报。 总统沃洛迪米尔·泽连斯基证实，乌克兰此次行动是对俄罗斯干涉的回应。

据法国24台报道，乌克兰和作为侵略国的俄罗斯联邦的紧急警报系统在当晚均遭受了网络攻击。 在攻击期间，两国用户均收到了关于可能发生核打击的虚假警报。

欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯就俄罗斯对乌克兰空袭警报应用程序的网络攻击发表了评论。她表示，此类行动是俄罗斯针对乌克兰更广泛战争的一部分。

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