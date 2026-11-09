Украинцев предупредили о фейке, касающемся масштабной кибератаки 17 ноября

В социальных сетях распространяется ложная информация о якобы масштабной кибератаке, которая должна произойти 17 ноября. По утверждениям авторов постов, хакеры обнулят банковские счета, а затем во всём мире отключат интернет на три месяца.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что эти сообщения не имеют никаких подтверждений. Их авторы ссылаются на слухи и непроверенные данные.

Для разжигания паники также использовались рекомендации правительств разных стран о запасах продуктов и воды на случай чрезвычайных ситуаций. Однако они не связаны с 17 ноября.

Кроме того, в этот день в США запланирована проверка системы оповещения. Она предусматривает лишь тестовое сообщение по радио и телевидению и не связана с отключением интернета или блокировкой банковских счетов.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Украина совершила кибератаку на российскую систему экстренных оповещений в ответ на действия Москвы, которая 1 ноября атаковала украинскую систему и распространила среди пользователей фейковые предупреждения о ядерной угрозе. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинская операция была ответом на российское вмешательство.

Системы экстренного оповещения в Украине и Российской Федерации — государстве-агрессоре — подверглись кибератакам в течение ночи, сообщает France 24. Во время атак пользователям в обеих странах транслировались ложные предупреждения о возможных ядерных ударах.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас прокомментировала российскую кибератаку на украинское приложение «Воздушная тревога». По её словам, такие действия являются частью более широкой войны России против Украины.

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