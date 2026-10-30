W Dnieprze pracownikom energetyki udało się częściowo przywrócić dostawy energii elektrycznej po przerwie w zasilaniu. Jednocześnie ponad 200 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu. Trwają prace nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

„Energetycy przywrócili dostawy energii elektrycznej większości odbiorców w regionie, którzy zostali pozbawieni prądu w wyniku ataków Rosjan. Bez prądu pozostaje ponad 200 tysięcy odbiorców” – napisał.

Prace naprawcze trwają.

O tym napisał na Telegramie przewodniczący Obwodnej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha.

W Dnieprze w wyniku rosyjskiego ataku zniknęło światło na obu brzegach.

Po kolejnym ataku terrorystycznym na Dniepr rosyjska propaganda tradycyjnie rozpowszechniła falę fałszywych informacji, jakoby za tragedię rzekomo odpowiedzialna była ukraińska obrona przeciwlotnicza. Dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy podkreśliło, że cel wroga jest oczywisty i niezmienny – cyniczne usprawiedliwianie własnych zbrodni wojennych, zastraszanie Ukraińców oraz próby zrzucenia odpowiedzialności za śmierć ludności cywilnej.

Przypomnijmy, że 29 października okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze. W wyniku ataku zginęło 14 osób cywilnych, a ponad 10 zostało rannych, z czego wiele znajduje się w stanie krytycznym.

Ukrzaliznyca doprecyzowała okoliczności rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku którego zginęli i zostali ranni pasażerowie cywilni. Według danych przedsiębiorstwa na dworcu ogłoszono z wyprzedzeniem alarm powietrzny, a po stwierdzeniu podwyższonego zagrożenia rozpoczęto ewakuację pasażerów pociągu elektrycznego, który miał jechać do Zaporoża. Do momentu uderzenia pozostało ponad 10 minut.

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