第聂伯市部分用户已恢复供电，仍有超过20万用户处于断电状态

在第聂伯市，电力工作人员在停电后成功部分恢复了供电。与此同时，仍有超过20万用户处于断电状态。恢复供电的工作仍在进行中。

“电力工作人员已为该地区因俄罗斯袭击而断电的大多数用户恢复了供电。仍有超过20万用户处于断电状态，”他写道。

恢复工作仍在进行中。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州行政管理局主席亚历山大·甘扎在Telegram上发布了这一消息。

在第聂伯市，由于俄罗斯的袭击，两岸均陷入停电。

在第聂伯市遭遇又一次恐怖袭击后，俄罗斯宣传机器照例散布了一波虚假信息，声称这场悲剧是乌克兰防空部队造成的。 乌克兰武装部队空军司令部强调，敌人的目的显而易见且始终如一——即为自身的战争罪行进行冷酷的辩解，恐吓乌克兰人，并试图将平民伤亡的责任推卸给他人。

回顾此前，10月29日，占领军袭击了第聂伯市的火车站。此次袭击造成14名平民死亡，另有10余人受伤，其中许多人伤势严重。

乌克兰铁路公司详细说明了俄罗斯袭击第聂伯尔火车站的经过，此次袭击导致平民乘客死亡和受伤。 据该公司称，火车站事先已发布空袭警报，在发现危险升级后，原定开往扎波罗热的电动列车上的乘客开始撤离。距离袭击发生还有10多分钟。

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