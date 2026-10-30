В Днепре энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение после отключения. В то же время без света остаются более 200 тысяч абонентов. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

«Энергетики восстановили электроснабжение большинства потребителей области, оставшихся без электричества из-за атак россиян. Без света остаются более 200 тысяч абонентов», — написал он.

Восстановительные работы продолжаются.

Об этом в Telegram написал глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В Днепре из-за российской атаки пропало электричество на обоих берегах.

После очередной террористической атаки на Днепр российская пропаганда традиционно запустила волну фейков о том, что в трагедии якобы виновата украинская ПВО. В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины подчеркнули, что цель врага очевидна и неизменна — циничное оправдание собственных военных преступлений, запугивание украинцев и попытки переложить ответственность за гибель гражданского населения.

Напомним, 29 октября оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. В результате атаки погибли 14 мирных жителей, ещё более 10 получили ранения, многие из них находятся в тяжёлом состоянии.

«Укрзализныця» уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.

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