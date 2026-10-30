В Хмельницкой области предстанут перед судом мужчины, напавшие на полицейских с автоматом

В Хмельницкой области будут судить двух мужчин в возрасте 31 и 34 лет, которые угрожали правоохранителям автоматическим оружием во время выезда полиции по сообщению о стрельбе. Один из фигурантов достал из багажника автомобиля автомат АК-12 и направил его в сторону полицейских. В результате инцидента никто не пострадал.

Инцидент произошел в августе вблизи села Романины Славутской общины. Полицейские прибыли на место отдыха возле местного карьера после сообщения граждан о стрельбе.

Во время общения правоохранителей с двумя мужчинами, находившимися на месте происшествия, 31-летний житель села Вачев Улашановской общины начал угрожать полицейскому и пытался нанести ему телесные повреждения.

В это время другой фигурант — 34-летний житель Киевской области — достал из багажника автомобиля автомат АК-12 и направил его в сторону правоохранителей.

Мужчина перезарядил автомат, имитируя дозарядку патрона в патронник, и угрожал применить оружие.

Благодаря слаженным действиям полицейских противоправные действия удалось пресечь, а обоих мужчин — задержать. В результате инцидента никто не пострадал.

Следователи Шепетовского районного управления полиции завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд под процессуальным руководством прокуратуры.

Действия мужчин квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 345 УК Украины — угроза насилием в отношении сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей;

ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия.

В настоящее время обвинительный акт передан на рассмотрение суда.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

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