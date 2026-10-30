W obwodzie chmielnickim odbędzie się proces mężczyzn, którzy zaatakowali policjantów z bronią automatyczną

W obwodzie chmielnickim przed sądem staną dwaj mężczyźni w wieku 31 i 34 lat, którzy grozili funkcjonariuszom organów ścigania bronią automatyczną podczas interwencji policji w związku ze zgłoszeniem o strzelaninie. Jeden z oskarżonych wyjął z bagażnika samochodu karabin AK-12 i wycelował go w stronę policjantów. W wyniku tego incydentu nikt nie odniósł obrażeń.

Do zdarzenia doszło w sierpniu w pobliżu wsi Romaniny w gminie Sławuta. Policjanci przybyli na miejsce wypoczynku przy lokalnym kamieniołomie po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców o strzelaninie.

Podczas rozmowy funkcjonariuszy z dwoma mężczyznami przebywającymi na miejscu zdarzenia 31-letni mieszkaniec wsi Waczów w gminie Ulaszanów zaczął grozić policjantowi i próbował go zranić.

W tym samym czasie drugi z podejrzanych – 34-letni mieszkaniec obwodu kijowskiego – wyjął z bagażnika samochodu karabin AK-12 i wycelował go w stronę funkcjonariuszy.

Mężczyzna przeładował karabin, udając, że wkłada nabój do komory nabojowej, i groził użyciem broni.

Dzięki zgranym działaniom policjantów udało się powstrzymać bezprawne działania, a obu mężczyzn – zatrzymać. W wyniku tego incydentu nikt nie odniósł obrażeń.

Śledczy z Okręgowego Komendy Policji w Szepetowie zakończyli postępowanie przygotowawcze i przekazali akt oskarżenia do sądu pod kierownictwem prokuratury.

Działania mężczyzn zakwalifikowano na podstawie dwóch artykułów Kodeksu karnego Ukrainy:

ust. 1 art. 345 Kodeksu Karnego Ukrainy – groźba użycia przemocy wobec funkcjonariusza organów ścigania w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych;

ust. 4 art. 296 Kodeksu Karnego Ukrainy — chuligaństwo popełnione przez grupę osób z użyciem broni palnej.

Obecnie akt oskarżenia został przekazany do rozpatrzenia przez sąd.

Poinformowała o tym policja w obwodzie chmielnickim.

W Zakarpaciu dwóch członków grupy przestępczej, która wymuszała od przedsiębiorców i lokalnych mieszkańców miliony hrywien i dolarów za fikcyjne długi oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zostało skazanych na długoletnie kary pozbawienia wolności. Współorganizator otrzymał 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jeden ze sprawców – 7 lat i 6 miesięcy.

Wcześniej w obwodzie iwano-frankowskim ujawniono trzech młodych mieszkańców rejonu kolomyjskiego, którzy według ustaleń śledztwa wykradli prawie 645 tysięcy hrywien z rachunków bankowych 16 Ukraińców. Wśród podejrzanych znajduje się osoba nieletnia, a wśród poszkodowanych – trzech żołnierzy.

Wcześniej śledczy z Komendy Policji im. Szewczenki w Kijowie we współpracy z cyberpolicją zakończyli dochodzenie przedprocesowe i przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Kijowa, który oszukał wolontariusza – byłego żołnierza.

Przypomnijmy, że w Kijowie oszuści wyłudzali pieniądze za wynajem nieistniejących mieszkań.

Sprawcy wysyłają SMS-y, podając się za przedstawicieli „Ukrposhty”, i proszą o uiszczenie opłaty celnej w wysokości 30 hrywien za przesyłkę. Kliknięcie linku podanego w wiadomości grozi kradzieżą danych osobowych i informacji o kartach bankowych.

W obwodzie lwowskim organy ścigania wykryły oszukańcze centrum telefoniczne, którego pracownicy, według wersji śledztwa, oszukiwali obywateli Ukrainy i innych krajów za pośrednictwem platform randkowych i komunikatorów.

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