赫梅利尼茨基州将对持自动步枪袭击警察的男子提起公诉

在赫梅利尼茨基州，两名年龄分别为31岁和34岁的男子将接受审判，他们曾在警方接报枪击事件出警时，用自动武器威胁执法人员。 其中一名涉案人员从汽车后备箱中取出AK-12突击步枪，并将其对准警察。此次事件中无人受伤。

该事件发生于8月，地点位于斯拉武特斯克社区罗马尼尼村附近。警方接到市民关于枪击的报案后，赶到了当地采石场附近的一处休闲场所。

在执法人员与两名身处现场的男子交谈期间，一名来自乌拉沙诺夫斯基社区瓦奇夫村的31岁男子开始威胁警察，并企图对其造成身体伤害。

与此同时，另一名涉案人员——一名34岁的基辅州居民——从汽车后备箱中取出AK-12突击步枪，并将其对准执法人员。

该男子重新装填了自动步枪，模拟将子弹推入弹膛的动作，并威胁要使用武器。

得益于警察的协同行动，成功制止了这些违法行为，并将两名男子均予以拘留。此次事件中无人受伤。

谢佩蒂夫斯克区警察局的调查人员已完成审前调查，并在检察院的程序指导下将起诉书移送法院。

这两名男子的行为被定性为违反《乌克兰刑法典》的两项条款：

《乌克兰刑法典》 第345条第1款——因执法人员履行公务而对其实施暴力威胁；

《乌克兰刑法典》第296条第4款——由多人团伙使用枪支实施的寻衅滋事。

目前，起诉书已移交法院审理。

赫梅利尼茨基州警方通报了这一消息。

在扎卡尔帕蒂地区，一个犯罪团伙的两名成员因以虚构债务及允许经营为由，向企业家和当地居民勒索数百万格里夫纳和美元，已被判处长期监禁。 其中一名共谋者被判处8年6个月有期徒刑，一名实施者被判处7年6个月有期徒刑。

此前，在伊万诺-弗兰科夫斯克州，警方查获了三名来自科洛米亚地区的年轻居民，据调查显示，他们从16名乌克兰人的银行账户中盗取了近64.5万格里夫纳。 嫌疑人中有一名未成年人，受害者中包括三名现役军人。

此前，基辅谢甫琴科区警察局调查人员与网络警察局联合完成了庭前调查，并将针对一名欺骗志愿者（前军人）的基辅市民的起诉书移交法院。

需要提醒的是，在基辅，诈骗分子曾以租用不存在的公寓为由骗取钱财。

犯罪分子冒充“乌克兰邮政”代表发送短信，要求支付30格里夫纳的包裹关税。若点击短信中的链接，个人身份信息和银行卡数据将面临被盗风险。

在利沃夫州，执法部门捣毁了一个诈骗呼叫中心，据调查显示，该中心的工作人员通过交友平台和即时通讯软件欺骗乌克兰及其他国家的公民。

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