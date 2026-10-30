W Zakarpaciu skazano oszustów, którzy wyłudzali pieniądze od przedsiębiorców

W Zakarpaciu dwóch członków grupy przestępczej, która wymuszała od przedsiębiorców i lokalnych mieszkańców miliony hrywien i dolarów za fikcyjne długi oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zostało skazanych na długoletnie kary pozbawienia wolności. Współorganizator otrzymał wyrok 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jeden z wykonawców – 7 lat i 6 miesięcy.

Zgodnie z materiałami sprawy ugrupowanie składało się z czterech osób. Podawali się oni za lokalnych autorytetów świata przestępczego i systematycznie wyłudzali pieniądze od przedsiębiorców oraz mieszkańców regionu.

Za możliwość swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej żądali od przedsiębiorców 11 mln hrywien. Od poszkodowanych wymagano również spłaty fikcyjnych długów oraz wpłat na przestępczą „kasę wspólną”. W przypadku odmowy grożono im przemocą i rozprawą.

W szczególności od międzynarodowego przewoźnika zażądano 2 tys. dolarów amerykańskich, a następnie – comiesięcznego przekazywania kolejnych 200 dolarów do przestępczej „kasy”.

W innym przypadku od mężczyzny żądano 7 tys. dolarów amerykańskich za nieistniejący dług. Kolejnej ofierze grożono rozпраwą, żądając 47 tys. dolarów rzekomo za dług kartowy.

Tylko w 2020 roku członkowie grupy planowali uzyskać ponad 464 tys. dolarów amerykańskich w przeliczeniu.

Według danych prokuratury organizator wyszukiwał ofiary, kierował wymuszeniami i rozdzielał uzyskane pieniądze.

Współorganizator i wykonawcy byli odpowiedzialni za wsparcie siłowe oraz zastraszanie osób, od których wyłudzano pieniądze.

W sierpniu 2020 roku członkowie grupy zostali zatrzymani podczas przekazywania pieniędzy.

Prokuratorom Prokuratury Okręgowej w Zakarpaciu udało się udowodnić winę dwóch członków grupy.

Współorganizator został skazany na 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jeden z wykonawców – na 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Jednocześnie postępowanie w sprawie organizatora zostało wstrzymane z powodu jego powołania do służby wojskowej. Czwarty członek grupy jest poszukiwany.

Winę oskarżonych udowodnili prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Zakarpaciu.

Wcześniej w obwodzie iwano-frankowskim ujawniono trzech młodych mieszkańców rejonu kolomyjskiego, którzy według ustaleń śledztwa wykradli prawie 645 tysięcy hrywien z rachunków bankowych 16 Ukraińców. Wśród podejrzanych znajduje się osoba nieletnia, a wśród poszkodowanych – trzech żołnierzy.

Wcześniej śledczy z Komendy Policji im. Szewczenki w Kijowie we współpracy z cyberpolicją zakończyli dochodzenie przedprocesowe i przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Kijowa, który oszukał wolontariusza – byłego żołnierza.

Przypomnijmy, że w Kijowie oszuści wyłudzali pieniądze za wynajem nieistniejących mieszkań.

Sprawcy wysyłają SMS-y, podając się za przedstawicieli „Ukrposhty”, i proszą o uiszczenie opłaty celnej w wysokości 30 hrywien za przesyłkę. Kliknięcie linku podanego w wiadomości grozi kradzieżą danych osobowych i informacji o kartach bankowych.

W obwodzie lwowskim organy ścigania wykryły oszukańcze centrum telefoniczne, którego pracownicy, według wersji śledztwa, oszukiwali obywateli Ukrainy i innych krajów za pośrednictwem platform randkowych i komunikatorów.

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