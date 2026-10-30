喀尔巴阡地区判处了诱骗企业家钱财的诈骗犯

在喀尔巴阡地区，一个犯罪团伙的两名成员因以虚构债务及允许经营为由，向企业家和当地居民勒索数百万格里夫纳和美元，被判处长期监禁。 该团伙的共同组织者被判处8年6个月有期徒刑，其中一名实施者被判处7年6个月有期徒刑。

根据案卷材料，该团伙由四人组成。他们冒充当地黑帮头目，系统性地向该地区的企业主和居民勒索钱财。

为了让企业家能够畅通无阻地经营业务，该团伙索要了1100万格里夫纳。他们还要求受害者偿还虚构的债务，并向犯罪团伙的“公款”中注资。若遭拒绝，便以暴力和报复相威胁。

具体而言，他们向一家国际运输公司勒索了2,000美元，并要求其此后每月再向犯罪团伙的“公款”中缴纳200美元。

在另一宗案件中，犯罪团伙以一笔不存在的债务为由，向一名男子勒索7,000美元。还有一名受害者遭到报复威胁，被勒索47,000美元，据称是用于偿还信用卡债务。

仅在2020年，该团伙成员就计划获取折合46.4万美元以上的赎金。

据检方称，该团伙组织者负责物色受害者、指挥勒索活动并分配所得款项。

共同组织者及执行者负责提供武力支持，并对被勒索者进行恐吓。

2020年8月，该团伙成员在交钱时被抓获。

喀尔巴阡州检察院的检察官成功证明了该团伙两名成员的罪行。

共同组织者被判处有期徒刑8年6个月，其中一名实施者被判处有期徒刑7年6个月。

与此同时，由于组织者被征召入伍，对其案件的审理已被暂停。该团伙的第四名成员目前仍在通缉中。

喀尔巴阡州检察院的检察官证实了涉案人员的罪行。

此前，在伊万诺-弗兰科夫斯克州，三名来自科洛米亚地区的年轻居民被查获。据调查显示，他们从16名乌克兰人的银行账户中盗取了近64.5万格里夫纳。 嫌疑犯中有一名未成年人，而受害者中包括三名现役军人。

此前，基辅谢甫琴科区警察局调查人员与网络警察局联合完成了庭前调查，并将一份针对一名欺诈志愿者（前军人）的基辅市民的起诉书移交法院。

需要提醒的是，在基辅，诈骗分子曾以租用不存在的公寓为由骗取钱财。

犯罪分子冒充“乌克兰邮政”代表发送短信，要求支付30格里夫纳的包裹关税。若点击短信中的链接，个人身份信息和银行卡数据将面临被盗风险。

在利沃夫州，执法部门捣毁了一个诈骗呼叫中心，据调查显示，该中心的工作人员通过交友平台和即时通讯软件欺骗乌克兰及其他国家的公民。

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