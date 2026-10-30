В Закарпатье осудили мошенников, выманивавших деньги у предпринимателей

В Закарпатье двух участников преступной группировки, вымогавших у предпринимателей и местных жителей миллионы гривен и долларов за вымышленные долги и возможность вести бизнес, приговорили к длительному тюремному заключению. Соорганизатор получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, а один из исполнителей — 7 лет и 6 месяцев.

Согласно материалам дела, группировка состояла из четырёх человек. Они выдавали себя за местных криминальных авторитетов и систематически вымогали деньги у предпринимателей и жителей региона.

За возможность беспрепятственно вести бизнес с предпринимателей вымогали 11 млн грн. Потерпевшим также предъявляли требования уплатить вымышленные долги и пополнить криминальный «общак». В случае отказа им угрожали насилием и расправой.

В частности, от международного перевозчика требовали 2 тыс. долларов США, а в дальнейшем — ежемесячно передавать еще по 200 долларов в криминальный «общак».

В другом случае от мужчины требовали 7 тыс. долларов США за несуществующий долг. Еще одному потерпевшему угрожали расправой, требуя 47 тыс. долларов якобы за карточный долг.

Только за 2020 год участники группировки планировали получить более 464 тыс. долларов США в пересчете.

По данным прокуратуры, организатор подбирал потерпевших, руководил вымогательствами и распределял полученные деньги.

Соорганизатор и исполнители отвечали за силовую поддержку и запугивание людей, у которых вымогали средства.

В августе 2020 года участников группировки задержали во время передачи денег.

Прокурорам Закарпатской областной прокуратуры удалось доказать вину двух участников группировки.

Соорганизатора приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, одного из исполнителей — к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В то же время рассмотрение дела в отношении организатора было приостановлено из-за его призыва на военную службу. Четвертый участник группировки находится в розыске.

Вину фигурантов доказали прокуроры Закарпатской областной прокуратуры.

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