法院对一名因贩卖特别大量毒品而被起诉的切尔诺夫策居民宣判

切尔诺夫策市五一区法院根据切尔诺夫策地区检察院的公诉，以非法购买并持有毒品及精神药物并意图在特别大规模范围内销售的罪名，判处一名31岁的当地居民判处9年有期徒刑，罪名是出于贩卖目的非法购买和持有大量麻醉药品及精神药物。此外，判决还规定没收被告除住房以外的所有财产。

执法部门证实，该嫌疑人通过互联网订购违禁物质，并在切尔诺夫策市通过设置“藏匿点”的方式进行分销。 2025年3月，在对其车辆和住所进行搜查时，查获了200多个装有精神药物的密封袋。鉴定结果证实，查获物品中含有PVP、MDMA和安非他明。

消息来源：切尔诺夫策地区检察院。

苏梅市地区检察院 已 向法院 提交了 针对 一名29岁省会居民的 起诉书 ， 该男子涉嫌准备贩卖数量特别大的麻醉药品和精神药物。

关注我们在