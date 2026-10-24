На Львівщині чоловік викрав мотоцикл Lifan, його затримали

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У Шептицькому районі Львівської області правоохоронці затримали 24-річного місцевого жителя, якого підозрюють у незаконному заволодінні мотоциклом Lifan. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

20 жовтня до поліції звернувся 44-річний житель одного із сіл Шептицького району. Чоловік повідомив, що пізно ввечері 19 жовтня невідома особа викрала його мотоцикл Lifan.

До розкриття злочину залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих та співробітників інших служб Шептицького районного відділу поліції.

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці розшукали викрадений мотоцикл і затримали ймовірного зловмисника. Ним виявився 24-річний житель Шептицького району. Затримання провели відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною першою статті 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Наразі досудове розслідування триває.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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