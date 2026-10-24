Во Львовской области мужчина угнал мотоцикл Lifan, его задержали

В Шептицком районе Львовской области правоохранители задержали 24-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном завладении мотоциклом Lifan. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

20 октября в полицию обратился 44-летний житель одного из сел Шептицкого района. Мужчина сообщил, что поздно вечером 19 октября неизвестный похитил его мотоцикл Lifan.

К раскрытию преступления были привлечены оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Шептицкого районного отдела полиции.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разыскали похищенный мотоцикл и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 24-летний житель Шептицкого района. Задержание было произведено в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры следователи сообщили задержанному о подозрении по части первой статьи 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством.

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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