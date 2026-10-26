在敖德萨州，人们发现了一些没有飞往越冬地的燕子

10月26日，在敖德萨州发现了尚未飞往温暖地区的燕子。一位鸟类学家解释说，这些鸟类可能是为了在长途迁徙前休息而停留，而温暖的天气和充足的食物供应促使它们滞留下来。

在敖德萨州下德尼斯特罗夫斯基国家自然公园内，记录到一群尚未飞往温暖地区的燕子。这些鸟类滞留的原因可能有多种。

据自然保护区方面通报，10月25日，在马亚基村的一座教堂附近，人们发现了一群家燕。这些鸟儿在空中欢快地鸣叫并盘旋，引起了专家们的注意。

国家公园科学部代理主任、鸟类学家、生物学副博士谢尔盖·库罗奇金解释了为何尽管大多数同类的燕子已飞往非洲，但这群燕子至今仍留在乌克兰。

“通常，城市燕子会在8月至9月间迁徙，因此它们在10月底出现实属罕见。延迟迁徙的原因可能有几个，”这位专家指出。

其中一个原因可能是秋季持续的温暖天气。燕子以飞行中捕获的昆虫为食。这位科学家解释说，如果天气依然温暖且食物充足，鸟类可能会推迟迁徙。

此外，幼鸟的晚育可能也影响了鸟类的行为。如果部分鸟类夫妇开始繁殖较晚，幼鸟离巢的时间也会相应推迟。不过，这一推测还需要进一步的观察来证实。

此外，库罗奇金还提到了下德涅斯特河地区独特的气候。河流、河滩和湖泊为昆虫的生存创造了有利条件。 水体在夏季积蓄热量，并在秋季释放出来。正因如此，燕子在后续迁徙前仍能觅食并积蓄体力。

这位研究人员补充道，当地的微气候可能比已经转冷的地区更为宜人，这让鸟类产生了一种夏天仍在延续的错觉。

据他介绍，德涅斯特河三角洲是南迁的迁徙中心，也是候鸟的天然迁徙通道。来自乌克兰各地的燕子正是沿着这条路线向南迁徙。

“教堂旁这群燕子可能只是在马亚基停留休息，为即将穿越罗马尼亚和保加利亚的艰难旅程蓄力。由于这里地处南方，附近还有河流和河滩，燕子们有绝佳的机会积蓄体力。 然而它们的时间非常有限——一旦出现任何严重的寒潮，就会迫使它们立即继续前行，”这位专家强调道。

来源：下德尼斯特罗夫斯基国家自然公园

此前，在切尔诺贝利附近发现了一群珍稀的普氏野马。

与此同时，在尼古拉耶夫，一只从动物园围栏中逃出的雌虎被捕获。

需要提醒的是，此前尼古拉耶夫市曾有一只阿穆尔虎从动物园的围栏中逃脱。

此前，哈尔科夫一家动物园曾有一只猴子逃脱并在城中游荡。

在乌克兰与斯洛伐克边境，红外线相机拍到了一只从喀尔巴阡地区斯特里恰瓦村农场逃出的老虎。

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