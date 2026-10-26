W obwodzie odeskim zauważono jaskółki, które nie odleciały na zimowiska

26 października w obwodzie odeskim zauważono jaskółki, które do tej pory nie wyruszyły w kierunku cieplejszych stron. Ornitolog wyjaśnił, że ptaki mogły zatrzymać się, aby odpocząć przed długim lotem, a do pozostania skłoniła je ciepła pogoda i dostępność pożywienia.

Na terenie Narodowego Parku Przyrodniczego Dolnego Dniestru w obwodzie odeskim odnotowano stado jaskółek, które nie odleciały do ciepłych stron. Ptaki mogły się zatrzymać z kilku powodów.

Jak poinformowano w rezerwacie, 25 października w miejscowości Majaki, w pobliżu kościoła, zauważono stado jaskółek miejskich, zwanych również jaskółkami rurkowymi. Ptaki żywo ćwierkały i krążyły w powietrzu, co zwróciło uwagę specjalistów.

Pełniący obowiązki kierownika działu naukowego parku narodowego, ornitolog, kandydat nauk biologicznych Siergiej Kuroczkin wyjaśnił, dlaczego jaskółki nadal pozostają na Ukrainie, mimo że większość ich krewnych wyruszyła już do Afryki.

„Oczywiście jaskółki miejskie odlatują w sierpniu i wrześniu, dlatego ich pojawienie się pod koniec października jest niezwykłym zjawiskiem. Przyczyn opóźnienia może być kilka” – zauważył specjalista.

Jedną z przyczyn mogła być przedłużająca się jesienna ciepła pogoda. Jaskółki żywią się owadami, które łapią w locie. Jeśli pogoda pozostaje ciepła, a pożywienia jest pod dostatkiem, ptaki mogą odkładać odlot – wyjaśnił naukowiec.

Na zachowanie ptaków mogło również wpłynąć późne wychowanie piskląt. Jeśli niektóre pary rozpoczęły rozmnażanie się później, młode ptaki również później opuściły gniazda. Jednak ta hipoteza wymaga dodatkowych obserwacji.

Ponadto Kuroczkin zwrócił uwagę na szczególny klimat Dolnego Dniestru. Rzeka, równiny zalewowe i jeziora stwarzają sprzyjające warunki do życia owadów. Zbiorniki wodne magazynują letnie ciepło i oddają je jesienią. Dzięki temu jaskółki mogą nadal znajdować pożywienie i gromadzić siły przed dalszą migracją.

Lokalny mikroklimat może być bardziej sprzyjający niż w regionach, gdzie już zrobiło się chłodniej, stwarzając ptakom iluzję przedłużającego się lata – dodał badacz.

Według niego delta Dniestru stanowi południowe centrum migracyjne i naturalny korytarz dla ptaków wędrownych. Jaskółki z całej Ukrainy przemieszczają się na południe właśnie tą trasą.

„To stado przy kościele mogło po prostu zatrzymać się w Majakach na odpoczynek przed trudnym przelotem przez Rumunię i Bułgarię. Ponieważ jest to południe, a w pobliżu znajduje się rzeka z łowiskami, jaskółki mają doskonałe szanse na zebranie sił. Jednak mają niewiele czasu — każde poważniejsze ochłodzenie zmusi je do natychmiastowego kontynuowania podróży” – podkreślił ekspert.

Źródło: Narodowy Park Przyrody Dolnego Dniestru

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