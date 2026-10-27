Kursy walut na 27 października: dolar i euro gwałtownie wzrosły

We wtorek, 27 października, kursy dolara i euro w Ukrainie znacznie wzrosły. Waluty obce podrożały w kantorach, kasach bankowych, a także w aplikacjach mobilnych i podczas transakcji bezgotówkowych.

Ile kosztują dziś dolar i euro w kantorach oraz wiodących bankach Ukrainy — dowiesz się poniżej.

Według danych portalu Minfin, stan na poranek 27 października średni kurs dolara w kantorach wynosi 46,10 hrywny przy zakupie i 45,80 hrywny przy sprzedaży. W porównaniu z poprzednim odczytem ceny wzrosły odpowiednio o 50 i 42 kopiejki.

Euro w kantorach można kupić średnio za 51,70 hrywny, czyli o 40 kopiejek drożej. Sprzedać europejską walutę można za 51,35 hrywny — o 30 kopiejek więcej.

Średni kurs dolara w ukraińskich bankach 27 października wynosi 45,95 hrywny przy zakupie i 45,30 hrywny przy sprzedaży. To odpowiednio o 29 i 34 kopiejki więcej.

Euro w bankach można kupić średnio za 51,50 hrywny, a sprzedać — za 50,65 hrywny. W ciągu dnia kurs wzrósł odpowiednio o 28 i 35 kopiejek.

W PrivatBanku dolar w kasach sprzedawany jest po 45,85 hrywny, czyli o 25 kopiejek drożej. Przy zakupie waluty kartą kurs wynosi 45,87 hrywny — o 21 kopiejek więcej.

Euro w oddziałach PrivatBanku można kupić za 51,45 hrywny, a podczas transakcji bezgotówkowej kartą — za 51,54 hrywny. Ceny wzrosły odpowiednio o 25 i 26 kopiejek.

Oszczadbank sprzedaje dolara w aplikacji mobilnej po 45,85 hrywny — o 35 kopiejek drożej. Kurs dolara przy transakcjach bezgotówkowych wynosi 46,05 hrywny, czyli o 60 kopiejek więcej.

Euro w aplikacji mobilnej Oschadbanku kosztuje 51,45 hrywny, a przy rozliczeniu kartą — 51,75 hrywny. Wzrost wynosi odpowiednio 60 i 50 kopiejek.

W PUMB dolar w kasach sprzedawany jest po 45,90 hrywny, czyli o 40 kopiejek drożej. Kurs bezgotówkowy dolara również wynosi 45,90 hrywny — o 30 kopiejek więcej. Euro w kasach banku można kupić za 51,40 hrywny, czyli o 40 kopiejek drożej.

W Monobanku 27 października dolar kosztuje 45,85 hrywny — o 21 kopiejek więcej niż wcześniej. Za euro trzeba zapłacić 51,50 hrywny, czyli o 24 kopiejki więcej.

W piątek, 23 października, banki sprzedawały dolara po kursie od 45,30 do 45,50 hrywny, a euro — od 50,85 do 51,05 hrywny. W kantorach walutę amerykańską można kupić za 45,30 hrywny, natomiast euro kosztuje 51,10 hrywny.

Oficjalny kurs walut na 23 października 2026 r.: dolar drożeje, euro tanieje.

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