Курс валют на 27 октября: доллар и евро резко подорожали

Во вторник, 27 октября, в Украине значительно выросли курсы доллара и евро. Иностранная валюта подорожала в обменных пунктах, банковских кассах, а также в мобильных приложениях и при безналичных операциях.

Сколько сегодня стоят доллар и евро в обменных пунктах и ведущих банках Украины — рассказываем далее.

По состоянию на утро 27 октября, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменных пунктах составляет 46,10 гривны при покупке и 45,80 гривны при продаже. По сравнению с предыдущим показателем цены выросли на 50 и 42 копейки соответственно.

Евро в обменных пунктах можно купить в среднем за 51,70 гривны, что на 40 копеек дороже. Сдать европейскую валюту можно за 51,35 гривны — на 30 копеек больше.

Средний курс доллара в украинских банках 27 октября составляет 45,95 гривны при покупке и 45,30 гривны при продаже. Это на 29 и 34 копейки больше соответственно.

Евро в банках можно купить в среднем за 51,50 гривны, а продать — за 50,65 гривны. За день курс вырос на 28 и 35 копеек соответственно.

В «ПриватБанке» доллар в кассах продают по 45,85 гривны, что на 25 копеек дороже. При покупке валюты картой курс составляет 45,87 гривны — на 21 копейку больше.

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить за 51,45 гривны, а при безналичной операции по карте — за 51,54 гривны. Цены выросли на 25 и 26 копеек соответственно.

Ощадбанк продает доллар в мобильном приложении по 45,85 гривны — на 35 копеек дороже. Курс безналичного доллара составляет 46,05 гривны, что на 60 копеек больше.

Евро в мобильном приложении «Ощадбанка» стоит 51,45 гривны, а при расчете картой — 51,75 гривны. Рост составляет 60 и 50 копеек соответственно.

В ПУМБ доллар в кассах продают по 45,90 гривны, что на 40 копеек дороже. Безналичный курс доллара также составляет 45,90 гривны — на 30 копеек больше. Евро в кассах банка можно купить за 51,40 гривны, что на 40 копеек дороже.

В Monobank доллар 27 октября стоит 45,85 гривны — на 21 копейку больше, чем ранее. За евро придется заплатить 51,50 гривны, что на 24 копейки дороже.

В пятницу, 23 октября, банки продавали доллар по курсу от 45,30 до 45,50 грн, а евро — от 50,85 до 51,05 грн. В обменных пунктах американскую валюту можно приобрести за 45,30 грн, тогда как европейская стоит 51,10 грн.

Официальный курс валют на 23 октября 2026 года: доллар дорожает, евро дешевеет.

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