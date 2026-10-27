10月27日汇率：美元和欧元大幅上涨

10月27日（星期二），乌克兰的美元和欧元汇率大幅上涨。在外汇兑换点、银行柜台、移动应用程序以及非现金交易中，外币汇率均有所上涨。

今天在乌克兰的货币兑换点和主要银行中，美元和欧元的价格是多少——我们将在下文详细介绍。

据Minfin门户网站数据显示，截至10月27日上午，货币兑换点的美元平均汇率为买入46.10格里夫纳、卖出45.80格里夫纳。 与前一交易日相比，买入价和卖出价分别上涨了50和42科皮卡。

在货币兑换点，欧元平均买入价为51.70格里夫纳，上涨了40科皮克；卖出价为51.35格里夫纳，上涨了30科皮克。

10月27日，乌克兰各银行美元平均汇率为买入45.95格里夫纳、卖出45.30格里夫纳。这分别比前一交易日上涨了29和34科皮卡。

银行的欧元平均买入价为51.50格里夫纳，卖出价为50.65格里夫纳。当日汇率分别上涨了28和35科皮克。

在普里瓦特银行，柜台美元卖出价为45.85格里夫纳，上涨了25科皮克。使用银行卡购汇时，汇率为45.87格里夫纳，上涨了21科皮克。

在普里瓦特银行各分行，欧元买入价为51.45格里夫纳，通过银行卡进行非现金交易时的买入价为51.54格里夫纳。价格分别上涨了25和26科皮克。

储蓄银行（Oschadbank）在移动应用中出售美元的汇率为45.85格里夫纳——上涨了35科皮克。非现金美元汇率为46.05格里夫纳，上涨了60科皮克。

在储蓄银行的移动应用中，欧元汇率为51.45格里夫纳，而通过银行卡支付时的汇率为51.75格里夫纳。涨幅分别为60和50科皮克。

在PUMB银行，柜台美元卖出价为45.90格里夫纳，上涨了40科皮克。 美元的非现金汇率同样为45.90格里夫纳——上涨了30科皮克。在该行柜台，欧元可按51.40格里夫纳购买，上涨了40科皮克。

在Monobank，10月27日美元汇率为45.85格里夫纳——比此前高出21科皮克。欧元需支付51.50格里夫纳，比此前高出24科皮克。

10月23日（周五），各银行美元卖出汇率为45.30至45.50格里夫纳，欧元卖出汇率为50.85至51.05格里夫纳。 在货币兑换点，美元的兑换价格为45.30格里夫纳，而欧元则为51.10格里夫纳。

2026年10月23日官方汇率：美元升值，欧元贬值。

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