Funkcjonariusze organów ścigania wykryli ojca i syna, których podejrzewa się o zorganizowanie procederu sprowadzania samochodów z Europy pod pozorem pomocy humanitarnej dla Sił Zbrojnych Ukrainy, a następnie ich odsprzedaż cywilnym nabywcom.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa samochody były sprowadzane na Ukrainę za pośrednictwem fundacji charytatywnych bez uiszczania opłat celnych, a następnie sprzedawane za pośrednictwem grup tematycznych w komunikatorach internetowych zamiast przekazywania ich Siłom Obronnym.

Na chwilę obecną organy ścigania potwierdziły sprzedaż 29 samochodów. Podczas pierwszych przeszukań zabezpieczono kolejne 49 pojazdów przygotowanych do sprzedaży.

Obaj podejrzani zostali powiadomieni o postawieniu im zarzutów na podstawie części 2 art. 201-4 Kodeksu karnego Ukrainy. Śledztwo przedprocesowe trwa.

Źródło: Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy