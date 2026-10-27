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W Ukrainie ujawniono proceder sprzedaży pojazdów przeznaczonych na pomoc humanitarną dla Sił Zbrojnych Ukrainy: skonfiskowano 49 pojazdów

UA NEWS 27 października 2026 17:36
W Ukrainie ujawniono proceder sprzedaży pojazdów przeznaczonych na pomoc humanitarną dla Sił Zbrojnych Ukrainy: skonfiskowano 49 pojazdów

Funkcjonariusze organów ścigania wykryli ojca i syna, których podejrzewa się o zorganizowanie procederu sprowadzania samochodów z Europy pod pozorem pomocy humanitarnej dla Sił Zbrojnych Ukrainy, a następnie ich odsprzedaż cywilnym nabywcom.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa samochody były sprowadzane na Ukrainę za pośrednictwem fundacji charytatywnych bez uiszczania opłat celnych, a następnie sprzedawane za pośrednictwem grup tematycznych w komunikatorach internetowych zamiast przekazywania ich Siłom Obronnym.

 Na chwilę obecną organy ścigania potwierdziły sprzedaż 29 samochodów. Podczas pierwszych przeszukań zabezpieczono kolejne 49 pojazdów przygotowanych do sprzedaży.

Obaj podejrzani zostali powiadomieni o postawieniu im zarzutów na podstawie części 2 art. 201-4 Kodeksu karnego Ukrainy. Śledztwo przedprocesowe trwa.

Źródło: Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy

W Mikołajowie policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o sprzedaż samochodów sprowadzonych na Ukrainę jako pomoc humanitarna dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Łączna kwota jego „zarobków” z takich transakcji przekroczyła 15 tysięcy dolarów.
 
Sąd w Charkowie zmienił środek zabezpieczający wobec blogerki motoryzacyjnej i szefowej fundacji charytatywnej, podejrzanej o sprzedaż samochodów sprowadzonych jako pomoc humanitarna dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Teraz będzie ona przebywać w areszcie z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości prawie miliona hrywien. 
 
27 kwietnia 2026 roku do Ukrainy przewieziono organizatora przestępczego procederu, który działał pod pozorem dostaw samochodów dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Według danych śledztwa sprawcy systematycznie wyłudzali pieniądze od obywateli, w szczególności od żołnierzy.

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