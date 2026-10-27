W Ukrainie ujawniono proceder sprzedaży pojazdów przeznaczonych na pomoc humanitarną dla Sił Zbrojnych Ukrainy: skonfiskowano 49 pojazdów
Funkcjonariusze organów ścigania wykryli ojca i syna, których podejrzewa się o zorganizowanie procederu sprowadzania samochodów z Europy pod pozorem pomocy humanitarnej dla Sił Zbrojnych Ukrainy, a następnie ich odsprzedaż cywilnym nabywcom.
Zgodnie z ustaleniami śledztwa samochody były sprowadzane na Ukrainę za pośrednictwem fundacji charytatywnych bez uiszczania opłat celnych, a następnie sprzedawane za pośrednictwem grup tematycznych w komunikatorach internetowych zamiast przekazywania ich Siłom Obronnym.
Na chwilę obecną organy ścigania potwierdziły sprzedaż 29 samochodów. Podczas pierwszych przeszukań zabezpieczono kolejne 49 pojazdów przygotowanych do sprzedaży.
Obaj podejrzani zostali powiadomieni o postawieniu im zarzutów na podstawie części 2 art. 201-4 Kodeksu karnego Ukrainy. Śledztwo przedprocesowe trwa.